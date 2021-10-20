В Украине сделали рекордное число прививок от COVID-19 за сутки: как записаться на вакцинацию

В Украине за минувшие сутки, 19 октября, вакцину от COVID-19 получили 226 587 человек. Это рекорд с начала прививочной кампании в нашей стране.

Одну дозу препарата получили 142 141 человек, полностью иммунизированы – 84 446. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Всего в стране вакцину получили 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901, полностью иммунизированы – 6 658 010. Всего сделано 14 865 911 прививок. Отмечается, что больше прививок сделали вакциной от Pfizer – почти 3,3 млн.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что на минувшей неделе прививки получили 762 украинцев. Чиновник указал, что 5 регионов находятся в "красной" зоне карантина, и там количество прививок там выросло на 100%.

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"Растет заболеваемость, и мы видим, что другого выхода, кроме как делать прививки, нет. Это единственный вариант выхода из карантина", – подчеркнул Ляшко.

Напомним, что в Украине начался четвертый этап программы по вакцинации населения от COVID-19.

В Минздраве сообщили, что процедура вакцинации второй дозой зависит от того, была ли сделана прививка мобильной бригадой или в пункте вакцинации.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 можно у семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Больше о вакцинации можно узнать на сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком у больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом, выстраиваются очереди из машин скорой помощи. Койки "ковидних" отделений заполнены почти на 100%.

В Одессе в пунктах вакцинации, в частности в ТЦ Fontan Sky на улице Среднефонтанской, образовались очереди на прививки от COVID-19. Довольно много людей в одесских пунктах иммунизации наблюдалось как 16, так и 17 октября.