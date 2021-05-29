В Украине сделали более 1 млн прививок от COVID-19

В Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса сделали уже более одного миллиона прививок. По состоянию на утро 29 мая в стране привили 1 008 857 человек.

За минувшие сутки, 28 мая, вакцинировали 16 815 человек. Из них одну первую получили 9 785 человек, вкололи вторую дозу и завершили вакцинацию 7 030 человек, сообщили на сайте Министерства здравоохранения.

Всего в Украине получили одну дозу вакцины от COVID-19 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 123 964 человека. Из них двое получили одну дозу за рубежом. Всего сделали 1 132 821 прививку. По состоянию на 29 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек.

Видео дня

г. Киев – 377/856

Винницкая область – 58/110

Волынская область – 87/80

Днепропетровская область – 261/2 492

Донецкая область – 120/375

Житомирская область – 77/34

Закарпатская область – 62/122

Запорожская область – 170/503

Ивано-Франковская область – 65/295

Киевская область – 197/224

Кировоградская область – 31/63

Луганская область – 31/62

Львовская область – 231/400

Николаевская область – 141/883

Одесская область – 167/573

Полтавская область – 106/704

Ривненская область – 156/102

Сумская область – 106/182

Тернопольская область – 57/22

Харьковская область – 169/604

Херсонская область – 77/276

Хмельницкая область – 76/42

Черкасская область – 129/160

Черновицкая область – 62/57

Черниговская область – 83/330

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в трех городах Украины с 29 мая откроют первые пилотные центры массовой вакцинации против коронавируса. Они начнут работу в Киеве, Львове и Одессе.