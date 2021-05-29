В Украине сделали более 1 млн прививок от COVID-19
В Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса сделали уже более одного миллиона прививок. По состоянию на утро 29 мая в стране привили 1 008 857 человек.
За минувшие сутки, 28 мая, вакцинировали 16 815 человек. Из них одну первую получили 9 785 человек, вкололи вторую дозу и завершили вакцинацию 7 030 человек, сообщили на сайте Министерства здравоохранения.
Всего в Украине получили одну дозу вакцины от COVID-19 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 123 964 человека. Из них двое получили одну дозу за рубежом. Всего сделали 1 132 821 прививку. По состоянию на 29 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек.
г. Киев – 377/856
Винницкая область – 58/110
Волынская область – 87/80
Днепропетровская область – 261/2 492
Донецкая область – 120/375
Житомирская область – 77/34
Закарпатская область – 62/122
Запорожская область – 170/503
Ивано-Франковская область – 65/295
Киевская область – 197/224
Кировоградская область – 31/63
Луганская область – 31/62
Львовская область – 231/400
Николаевская область – 141/883
Одесская область – 167/573
Полтавская область – 106/704
Ривненская область – 156/102
Сумская область – 106/182
Тернопольская область – 57/22
Харьковская область – 169/604
Херсонская область – 77/276
Хмельницкая область – 76/42
Черкасская область – 129/160
Черновицкая область – 62/57
Черниговская область – 83/330
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в трех городах Украины с 29 мая откроют первые пилотные центры массовой вакцинации против коронавируса. Они начнут работу в Киеве, Львове и Одессе.
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