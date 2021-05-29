В Украине сделали более 1 млн прививок от COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине с начала кампании по вакцинации от коронавируса сделали уже более одного миллиона прививок. По состоянию на утро 29 мая в стране привили 1 008 857 человек.

За минувшие сутки, 28 мая, вакцинировали 16 815 человек. Из них одну первую получили 9 785 человек, вкололи вторую дозу и завершили вакцинацию 7 030 человек, сообщили на сайте Министерства здравоохранения.

Всего в Украине получили одну дозу вакцины от COVID-19 1 008 857 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 123 964 человека. Из них двое получили одну дозу за рубежом. Всего сделали 1 132 821 прививку. По состоянию на 29 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 599 777 человек.

Видео дня
Вакцинация в Украине.
Количество новых случаев/прививок за сутки в регионах:

  • г. Киев – 377/856

  • Винницкая область – 58/110

  • Волынская область – 87/80

  • Днепропетровская область – 261/2 492

  • Донецкая область – 120/375

  • Житомирская область – 77/34

  • Закарпатская область – 62/122

  • Запорожская область – 170/503

  • Ивано-Франковская область – 65/295

  • Киевская область – 197/224

  • Кировоградская область – 31/63

  • Луганская область – 31/62

  • Львовская область – 231/400

  • Николаевская область – 141/883

  • Одесская область – 167/573

  • Полтавская область – 106/704

  • Ривненская область – 156/102

  • Сумская область – 106/182

  • Тернопольская область – 57/22

  • Харьковская область – 169/604

  • Херсонская область – 77/276

  • Хмельницкая область – 76/42

  • Черкасская область – 129/160

  • Черновицкая область – 62/57

  • Черниговская область – 83/330

В Украине сделали более 1 млн прививок от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в трех городах Украины с 29 мая откроют первые пилотные центры массовой вакцинации против коронавируса. Они начнут работу в Киеве, Львове и Одессе.

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