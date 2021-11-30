В Украине с 6 декабря вступят в силу новые правила карантина: что изменится

С 6 декабря в Украине вступят в силу новые правила карантина, которые в первую очередь будут касаться невакцинированных граждан в "желтой" зоне эпидемиологической опасности. Согласно изменениям в постановлении №1236, люди, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, теперь не смогут посещать многие общественные места в "желтой" зоне.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что правительство вынуждено было пойти на усиление карантина из-за отсутствия существенного улучшения ситуации по коронавирусу в стране. Об этом он рассказал во время брифинга во вторник, 30 ноября.

"Изменения карантина коснутся, в первую очередь, невакциинированных. Правительство вынуждено пойти на карантин для невакцинированных, так как коронавирус не отступает. Наибольшие изменения касаются желтого уровня эпидемиологической опасности", - сказал Ляшко.

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По информации Минздрава, в "желтой" зоне с 6 декабря будут следующие запреты:

работа учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников или на самоизоляции находятся более 50% учеников;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов и бассейнов;

деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;

межобластные и международные перевозки.

В то же время перечисленные ограничения не будут действоватьпри наличии "желтого" и "зеленого" COVID-сертификатов, отрицательного ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем 72 часа назад или сертификата о выздоровлении от коронавируса, который действует 105 дней.

Но даже при наличии COVID-документов в "желтой" зоне будет запрещено находится на улице без документов, удостоверяющих личность, покидать места обсервации и самоизоляции, перевозить пассажиров в количестве больше мест для сидения + 50% стоячих. Также будет запрещена работа учреждений образования, если на самоизоляции находятся более 50% учеников и сотрудников.

Кроме того, Минздрав внес изменения и для "зеленых" зон. В частности, добавился запрет регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% стоячих мест.

В свою очередь министр здравоохранения Ляшко подчеркнул, что в любых карантинных зонах ограничения не распространяются на продуктовые магазины, аптеки, финансовые учреждения, автозаправки и ветеринарные магазины.

В "красной" зоне карантина запрещается:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа учебных заведений, в которых полностью вакцинировано менее 100% сотрудников;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий;

работа заведений культуры.

Эти ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей указанных заведений будут иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тест либо экспресс-тест на антиген, действительный 72 часа, или сертификат о выздоровлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав принял решение сократить срок действия "желтых" COVID-сертификатов. Теперь документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от коронавируса будет действителен 30 дней.

Также стало известно, что граждане Украины, вернувшиеся из стран, где ранее были обнаружены случаи заражения новым вариантом коронавируса Омикроном, должны будут пройти самоизоляцию. Такое решение правительство приняло после участившихся случаев выявления нового штамма в странах Европы.

Напомним, врачи из ЮАР рассказали, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. За здоровых и вакцинированных пациентов медики еще более-менее уверены, но то, как он может навредить пожилым людям, вызывает у них обеспокоенность.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения предположили, что люди, которые ранее переболели COVID-19, имеют больше шансов заразиться новым вариантом инфекции Омикрон. Окончательные выводы в ВОЗ пообещали предоставить в течение ближайших недель.