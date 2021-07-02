В Украине рассматривают вариант вакцинации против коронавируса тремя дозами. Видео
В Украине могут начать вакцинировать людей от коронавируса (COVID-19) тремя дозами препарата, вместо привычных двух. Однако на данный момент такие исследования только проводятся.
Об этом в эфире 1+1 сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Медик рассказал о двух стратегиях повторной вакцинации.
"Первая – когда вводится третья доза через шесть месяцев после основной, это так называемая бустерная. И вторая тактика – ревакцинация, то есть повторная вакцинация делается через год", – сказал он.
Кузин подчеркнул, что окончательного решения, какой вариант будет выбран, еще нет.
"Мы сейчас изучаем исследования и примем решение, будет ли это бустерная доза или ревакцинация", – добавил главный санитарный врач.
Ранее Кузин заявил, что в Украине следует ввести принудительную вакцинацию. По его словам, последние вспышки инфекционных болезней вызваны именно недостаточным уровнем иммунизации населения.
Ранее OBOZREVATEL ответил на самые распространенные вопросы о COVID-вакцинации – какие обследования нужно пройти, стоит ли прививаться, если уже переболел, и какой препарат лучше выбрать.
Как сообщал OBOZREVATEL, медицинский препарат против COVID-19 Pfizer-BioNTech будет доступен в украинских центрах вакцинации уже в конце июля 2021 года.
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