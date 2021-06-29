В Минздраве заговорили об обязательной COVID-вакцинации: что будет грозить за отказ

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине следует ввести принудительную вакцинацию. По его словам, последние вспышки инфекционных болезней вызваны именно недостаточным уровнем иммунизации населения.

Об этом сообщает "Лига". Чиновник считает, что последнее распространение кори, дифтерии и полиомиелита объединяет большая когорта непривитых детей. Так произошло, в частности, из-за антипрививочного движения.

"Я бы одновременно с обязательной вакцинацией внедрял ответственность медработника за распространение ложных сведений о вакцинации. А также усиливал ответственность за подделку справок о вакцинации. Во время последней вспышки кори фиксировали случаи выдачи поддельных справок о прививках или фиктивные записи о том, что вакцинация была проведена", –сказал Кузин.

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Главный санврач призвал не допускать непривитых детей в образовательные учреждения – обучать "отказников" только дистанционно.

"Со взрослыми сложнее. У нас есть часть населения, для которой вакцинация должна быть обязательной: работники образования, сферы обслуживания, мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки", – добавил он.

Что касается остальных категорий населения, то здесь проводить контроль Кузин не видит смысла: "это скорее собственный выбор человека".

Ранее OBOZREVATEL ответил на самые распространенные вопросы о COVID-вакцинации – какие обследования нужно пройти, стоит ли прививаться, если уже переболел, и какой препарат лучше выбрать.