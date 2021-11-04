В Украине расширилась "желтая" зона карантина: данные на 4 ноября

По состоянию на четверг, 4 ноября, в Украине "желтой" зоне карантина соответствуют три области. К Закарпатской и Кировоградской областям добавилась Тернопольская область.

При этом в "красной" зоне находится 16 областей. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Это город Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.

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В "оранжевой" зоне находятся шесть областей: Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская. Черкасская и Черновицкая.

По состоянию на утро четверга, 4 ноября, в Украине официально подтверждены 3 006 463 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 27 377 заболевших, из них 1 787 – дети. Госпитализировали 5 472 пациента.

Напомним, что эксперты ВОЗ прогнозируют окончание пандемии COVID-19 в 2022 году – течение коронавирусной болезни станет сезонным.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина заняла второе место по суточным показателям смертности от коронавируса. Первое – у России.