В Украине продолжился ажиотаж с вакцинацией от COVID-19: фото и видео из разных городов
В Минздраве накануне предупредили об изменении графика работы некоторых центров вакцинации, подчеркнув, что те будут работать и в выходные. Уже в субботу, 19 июня, украинцы в разных городах устроили ажиотаж за прививкой против COVID-19.
Очереди сутра занимали как возле новых пунктов на Черкассщине, так и привычных в Киеве. Кадры c разных уголков страны публиковали в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Черкассы
В Черкасской области с 19 июня открылись 7 центров вакцинации против коронавируса. Желающих иммунизироваться в первый день их работы собралось немало.
Например, возле Дома культуры им. Ивана Кулика в Черкассах уже к 09:00 стояло около полсотни горожан. Людей запускали по пять человек, прививку делали двое медиков.
Киев
Вакцинация с постоянными очередями проходила 19 июня в павильоне Международного выставочного центра (МВЦ) на Левобережной в столице.
Несмотря на все попытки Минздрава, здесь желающие получить прививку против коронавируса выстраиваются каждый день, когда медики проводят вакцинацию. Хотя сама процедура, как и всюду, занимает не более 5 минут.
Харьков
В городе утром в субботу тоже наблюдались очереди за бесплатной прививкой. Однако уже к средине дня людей возле центров вакцинации стало меньше. В сети показали видеосравнение:
Ранее мэр столицы Виталий Кличко подчеркнул, что в городе продолжается кампания по вакцинации против COVID-19, а центр на базе МВЦ будет принимать посетителей в субботу, 19 июня, до 14:00.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве Центр вакцинации против COVID-19 на базе Международного выставочного центра изменил график роботы.
Также в Минздраве отметили, что в период с 17 по 21 июня в Украине мобильные центры вакцинации против коронавируса будут работать по измененному графику. Причиной стали выходные из-за празднования 20 июня Троицы.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.