В Украине продолжился ажиотаж с вакцинацией от COVID-19: фото и видео из разных городов

В Минздраве накануне предупредили об изменении графика работы некоторых центров вакцинации, подчеркнув, что те будут работать и в выходные. Уже в субботу, 19 июня, украинцы в разных городах устроили ажиотаж за прививкой против COVID-19.

Очереди сутра занимали как возле новых пунктов на Черкассщине, так и привычных в Киеве. Кадры c разных уголков страны публиковали в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Черкассы

В Черкасской области с 19 июня открылись 7 центров вакцинации против коронавируса. Желающих иммунизироваться в первый день их работы собралось немало.

Видео дня

Например, возле Дома культуры им. Ивана Кулика в Черкассах уже к 09:00 стояло около полсотни горожан. Людей запускали по пять человек, прививку делали двое медиков.

Киев

Вакцинация с постоянными очередями проходила 19 июня в павильоне Международного выставочного центра (МВЦ) на Левобережной в столице.

Несмотря на все попытки Минздрава, здесь желающие получить прививку против коронавируса выстраиваются каждый день, когда медики проводят вакцинацию. Хотя сама процедура, как и всюду, занимает не более 5 минут.

Харьков

В городе утром в субботу тоже наблюдались очереди за бесплатной прививкой. Однако уже к средине дня людей возле центров вакцинации стало меньше. В сети показали видеосравнение:

Ранее мэр столицы Виталий Кличко подчеркнул, что в городе продолжается кампания по вакцинации против COVID-19, а центр на базе МВЦ будет принимать посетителей в субботу, 19 июня, до 14:00.

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