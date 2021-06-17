В Украине центры COVID-вакцинации изменили график работы: данные по городам

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Где сделать прививку против коронавируса в Украине

В период с 17 по 21 июня в Украине мобильные центры вакцинации против коронавируса будут работать по измененному графику. Причиной стали выходные из-за празднования 20 июня Троицы.

Об этом сообщили на Facebook-странице Министерства здравоохранения (Минздрава). Там также показали подробный список центров в различных городах – с конкретными датами и часами их работы (чтобы ознакомиться, доскролльте новость до конца).

"В связи с праздничными выходными часть центров массовой вакцинации против COVID-19 будет работать в четверг и пятницу, 17-18 июня, некоторые – в понедельник, 21 июня", – говорится в посте.

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Центры COVID-вакцинации изменили график работы

Всего в списке значится 71 центр COVID-вакцинации в городах Киев, Ирпень, Житомир, Ривне, Винница, Днепр, Одесса, Черкассы, Черновцы и других.

Некоторые центры будут работать 21 июня

В ведомстве отметили, что этот перечень центров может обновляться. Поэтому точное расписание их работы всегда можно посмотреть по ссылке.

Перечень центров вакцинации
Перечень центров может обновляться

Добавим: с 29 мая 2021 года в Украине запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19. В них прививки делают гражданам, которые записались в лист ожидания вакцинации против в приложении или на сайте "Дія" или через контакт-центр Минздрава. Вакцинируют тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, а также по другим очередям всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но они есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

Перечень центров может обновляться

Стоит отметить, что 16 июня в Украине сделали рекордное количество прививок в сутки – 76 538 людям, из которых полностью иммунизированы уже 25 720.

С начала кампании вакцинировано 1 594 083 украинца, из них первой дозой – 1 594 081, а обеими – 313 604. В настоящее время в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались уже 702 205 граждан.

Данные по прививкам против коронавируса в Украине

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