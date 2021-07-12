В Украине прививают не тех? Эпидемиолог Александрин предупредил об опасности

В Украине прививку от коронавируса получило критически малое количество людей из групп риска. В ситуации, когда новый штамм COVID-19 – Дельта – набирает обороты, это крайне опасно.

Такое заявление в блиц-интервью OBOZREVATEL сделал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. "На сегодняшний день мы видим вакцинацию Pfizer и другими вакцинами, которые более популярны у населения, силовых структур, депутатов и всех кого угодно, но пожилое население вакцинировано только на 17%", – подчеркнул он.

" Вакцина профилактика у нас, мягко говоря, провисает. Меня больше всего интересует группа риска – люди пожилого возраста и те, кто имеют хронические заболевания", – сказал медик.

Видео дня

По его словам, в стране необходимо существенно ускорить вакцинацию именно этих групп, чтобы подготовить их к новой волне заболеваемости из-за Дельта штамма коронавируса.

"Государство должно брать на себя ответственность и проводить подготовку к новому росту заболеваемости. К тому времени должны быть вакцинированы все группы риска. Кроме того, государство должно брать на себя ответственность за возможные реакции и осложнения от вакцинации, страховать от них", – подчеркнул Александрин.

Если этого не будет сделано, последствия новой волны COVID-19 могут быть не только подобными предыдущей, но и худшими, предупредил он. "Когда Дельта наберет у нас обороты, мы будем иметь не меньшее, а то и большее количество поражений наших граждан".

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что до конца лета в страну прибудет более 11 млн доз вакцин он коронавируса.