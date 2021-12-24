В Украине прибавилось более 6,6 тыс. больных COVID-19: статистика в областях

Накануне в Украине обнаружили 6647 случаев кронавируса, лидером по суточному приросту больных снова стала столица. Кроме того, вирус унес жизни 248 граждан, а еще 14 874 его преодолели.

На 24 декабря в стране подтверждено 3 637 038 всех заражений, из которых 94 432 смерти, а 3 408 294 – выздоровления. По обновленным данным на сайте Минздрава, активными больными сейчас являются по меньшей мере 134,3 тыс. украинцев.

Среди них 519 детей и 107 медицинских работников, у которых COVID-19 диагностировали за последние сутки. За это же время 1646 инфицированных или с подозрением на недуг попали на больничные койки.

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За прошедшие сутки в разных регионах провели 62 731 тестирование. Больше всего больных прибавилось в Киеве – 1234, на Донетчине – 593 и Полтавщине – 411. А меньше всего в Херсонской области – 44, Луганской – 57 и Кировоградской – 70.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1234;

Винницкая область – 228;

Волынская область – 215;

Днепропетровская область – 212;

Донецкая область – 593;

Житомирская область – 138;

Закарпатская область – 211;

Запорожская область – 331;

Ивано-Франковская область – 170;

Киевская область – 378;

Кировоградская область – 70;

Луганская область – 57;

Львовская область – 392;

Николаевская область – 204;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 411;

Ривненская область – 204;

Сумская область – 164;

Тернопольская область – 188;

Харьковская область – 192;

Херсонская область – 44;

Хмельницкая область – 299;

Черкасская область – 236;

Черновицкая область – 123;

Черниговская область – 211.

Отметим, что официальные данные Министерства здравоохранения не отражают ситуацию с заболеваемостью коронавирусом во временно оккупированных Крыму и территориях Донбасса.

Данные по вакцинации против COVID-19

За 23 декабря в Украине сделали 113 882 прививки. В частности, 36 546 человек получили первую дозу вакцины, 76 543 – вторую, а 793 – дополнительную.

Всего с начала кампании вакцинировано 14 537 066 жителей, из них полный курс иммунизации прошли 13 296 090 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за штамма коронавируса Омикрон в Украине прогнозируют увеличение вдвое суточного количества больных уже в январе 2022 года. Тогда как на пик заболеваемость в стране может выйти в феврале-марте.