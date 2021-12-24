В Украине прибавилось более 6,6 тыс. больных COVID-19: статистика в областях
Накануне в Украине обнаружили 6647 случаев кронавируса, лидером по суточному приросту больных снова стала столица. Кроме того, вирус унес жизни 248 граждан, а еще 14 874 его преодолели.
На 24 декабря в стране подтверждено 3 637 038 всех заражений, из которых 94 432 смерти, а 3 408 294 – выздоровления. По обновленным данным на сайте Минздрава, активными больными сейчас являются по меньшей мере 134,3 тыс. украинцев.
Среди них 519 детей и 107 медицинских работников, у которых COVID-19 диагностировали за последние сутки. За это же время 1646 инфицированных или с подозрением на недуг попали на больничные койки.
За прошедшие сутки в разных регионах провели 62 731 тестирование. Больше всего больных прибавилось в Киеве – 1234, на Донетчине – 593 и Полтавщине – 411. А меньше всего в Херсонской области – 44, Луганской – 57 и Кировоградской – 70.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1234;
Винницкая область – 228;
Волынская область – 215;
Днепропетровская область – 212;
Донецкая область – 593;
Житомирская область – 138;
Закарпатская область – 211;
Запорожская область – 331;
Ивано-Франковская область – 170;
Киевская область – 378;
Кировоградская область – 70;
Луганская область – 57;
Львовская область – 392;
Николаевская область – 204;
Одесская область – 142;
Полтавская область – 411;
Ривненская область – 204;
Сумская область – 164;
Тернопольская область – 188;
Харьковская область – 192;
Херсонская область – 44;
Хмельницкая область – 299;
Черкасская область – 236;
Черновицкая область – 123;
Черниговская область – 211.
Отметим, что официальные данные Министерства здравоохранения не отражают ситуацию с заболеваемостью коронавирусом во временно оккупированных Крыму и территориях Донбасса.
Данные по вакцинации против COVID-19
За 23 декабря в Украине сделали 113 882 прививки. В частности, 36 546 человек получили первую дозу вакцины, 76 543 – вторую, а 793 – дополнительную.
Всего с начала кампании вакцинировано 14 537 066 жителей, из них полный курс иммунизации прошли 13 296 090 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, из-за штамма коронавируса Омикрон в Украине прогнозируют увеличение вдвое суточного количества больных уже в январе 2022 года. Тогда как на пик заболеваемость в стране может выйти в феврале-марте.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.