В Киеве за сутки зарегистрировали более 1,2 тыс. новых случаев COVID-19

В Киеве 23 декабря зарегистрировали 1234 новых случая COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 6647 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. За сутки в столице выздоровели 1265 киевлян, умерли – 15.

Всего в Украине среди новых больных – 519 детей и 107 медиков. Госпитализировали 1646 человек, летальных случаев – 248. На утро 24 декабря общее количество заражений достигло 3 637 038 человек, выздоровели – 3 408 294.

Статистика от Минздрава не отображает информацию о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма.

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Отметим, за прошедшие сутки в мире обнаружили 973,2 тыс. заражений COVID-19 – это самый большой ежедневный прирост за время пандемии. Общее количество инфицирований достигло 278,5 млн, сразу несколько стран зафиксировали максимальный рост случаев.

Среди них Италия, где правительство из-за распространения штамма Омикрон ввело запрет на проведение массовых мероприятий к Рождеству и Новому году. Ученые предполагают, что из-за этого варианта Украина может столкнуться с большой вспышкой коронавируса уже в начале 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 22 декабря зарегистрировали 1211 новых случаев COVID-19.