В Украине прибавилось чуть больше 1000 больных COVID-19, из них 43 – дети

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус в Украине сегодня

В течение последних суток еще в 1014 граждан Украины диагностировали заражение коронавирусом. Среди новых больных оказалось 43 ребенка и 51 медицинский работник. На вторник, 15 июня, общее количество случаев составляет 2 224 992.

Кроме этого, COVID-19 забрал уже 51 769 жизней (+77 за сутки), а 2 136 176 украинцев победили этот недуг (+5511). Активными больными в стране являются как минимум 37 тыс. человек, согласно данным Министерства здравоохранения (Минздрава) и сайта СНБО

Больше всего заражений подтвердили в Киеве – 243, Днепропетровской области – 82, Донецкой – 61, Харьковской и Хмельницкой – по 60. В больницы попал еще 401 инфицированный.

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Данные по COVID-19 в Украине

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 243 случая;

  • Винницкая область – 17 случаев;

  • Волынская область – 15 случаев;

  • Днепропетровская область – 82 случая;

  • Донецкая область – 61 случай;

  • Житомирская область – 9 случаев;

  • Закарпатская область – 16 случаев;

  • Запорожская область – 52 случая;

  • Ивано-Франковская область – 9 случаев;

  • Киевская область – 51 случай;

  • Кировоградская область – 10 случаев;

  • Луганская область – 24 случая;

  • Львовская область – 34 случая;

  • Николаевская область – 45 случаев;

  • Одесская область – 48 случаев;

  • Полтавская область – 38 случаев;

  • Ривненская область – 29 случаев;

  • Сумская область – 19 случаев;

  • Тернопольская область – 12 случаев;

  • Харьковская область – 60 случаев;

  • Херсонская область – 8 случаев;

  • Хмельницкая область – 60 случаев;

  • Черкасская область – 44 случая;

  • Черновицкая область – 19 случаев;

  • Черниговская область – 9 случаев.

Прирост заражений и тех, продолжают болеть

Напомним: в официальной статистике не отображается информация о заболеваемости коронавирусом во временно оккупированных Крыму, районах Донецкой и Луганской областей.

Прирост смертей и выздоровлений от коронавируса

За сутки 14 июня в Украине протестировано на наличие COVID-19:

  • методом ПЦР – 32 313 человек;

  • методом ИФА – 10 428 человек;

  • экспресс-тестами – 211 991 человека.

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