В Украине прибавилось чуть больше 1000 больных COVID-19, из них 43 – дети
В течение последних суток еще в 1014 граждан Украины диагностировали заражение коронавирусом. Среди новых больных оказалось 43 ребенка и 51 медицинский работник. На вторник, 15 июня, общее количество случаев составляет 2 224 992.
Кроме этого, COVID-19 забрал уже 51 769 жизней (+77 за сутки), а 2 136 176 украинцев победили этот недуг (+5511). Активными больными в стране являются как минимум 37 тыс. человек, согласно данным Министерства здравоохранения (Минздрава) и сайта СНБО
Больше всего заражений подтвердили в Киеве – 243, Днепропетровской области – 82, Донецкой – 61, Харьковской и Хмельницкой – по 60. В больницы попал еще 401 инфицированный.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 243 случая;
Винницкая область – 17 случаев;
Волынская область – 15 случаев;
Днепропетровская область – 82 случая;
Донецкая область – 61 случай;
Житомирская область – 9 случаев;
Закарпатская область – 16 случаев;
Запорожская область – 52 случая;
Ивано-Франковская область – 9 случаев;
Киевская область – 51 случай;
Кировоградская область – 10 случаев;
Луганская область – 24 случая;
Львовская область – 34 случая;
Николаевская область – 45 случаев;
Одесская область – 48 случаев;
Полтавская область – 38 случаев;
Ривненская область – 29 случаев;
Сумская область – 19 случаев;
Тернопольская область – 12 случаев;
Харьковская область – 60 случаев;
Херсонская область – 8 случаев;
Хмельницкая область – 60 случаев;
Черкасская область – 44 случая;
Черновицкая область – 19 случаев;
Черниговская область – 9 случаев.
Напомним: в официальной статистике не отображается информация о заболеваемости коронавирусом во временно оккупированных Крыму, районах Донецкой и Луганской областей.
За сутки 14 июня в Украине протестировано на наличие COVID-19:
методом ПЦР – 32 313 человек;
методом ИФА – 10 428 человек;
экспресс-тестами – 211 991 человека.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне глава правительства Денис Шмыгаль отчитался, что Украина попала в "зеленую" зону относительно COVID-19 даже по критериям Евросоюза.
В Минздраве предполагают, что такая ситуация с заболеваемостью в стране продержится летом. В то же время не исключают возможности новой волны коронавируса осенью и зимой.
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