В Украине прибавилось более 5 тысяч больных COVID-19: статистика в областях
За прошедшие сутки в Украине еще 5372 гражданам поставили диагноз коронавирус, среди них – 244 ребенка и 57 медицинских работников. На утро 9 мая общее количество заражений достигло 2 119 510.
От последствий болезни умерли уже 46 393 украинца (+193), однако 1 759 751 (+9181) вылечился. Такие данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области – 798, Донецкой – 401, Харьковской – 361, Одесской – 342 и Львовской – 329. Еще 2599 больных попали в медучреждения.
Количество заболеваний и прививок в регионах в сутки:
г. Киев – 255 случаев/360 прививок;
Винницкая область – 73 случая/60 прививок;
Волынская область – 82 случая/102 прививки;
Днепропетровская область – 798 случаев/510 прививок;
Донецкая область – 401 случай/0 прививок;
Житомирская область – 191 случай/51 прививки;
Закарпатская область – 37 случаев/30 прививок;
Запорожская область – 111 случаев/53 прививки;
Ивано-Франковская область – 83 случая/120 прививок;
Киевская область – 210 случаев/225 прививок;
Кировоградская область – 150 случаев/289 прививок;
Луганская область – 54 случая/86 прививок;
Львовская область – 329 случаев/814 прививок;
Николаевская область – 253 случая/303 прививки;
Одесская область – 342 случая/298 прививок;
Полтавская область – 147 случаев/164 прививки;
Ривненская область – 142 случая/50 прививок;
Сумская область – 225 случаев/40 прививок;
Тернопольская область – 227 случаев/160 прививок;
Харьковская область – 361 случай/55 прививок;
Херсонская область – 154 случая/540 прививок;
Хмельницкая область – 227 случаев/10 прививок;
Черкасская область – 152 случая/226 прививок;
Черновицкая область – 69 случаев/117 прививок;
Черниговская область – 299 случаев/180 прививок.
В официальной статистике от Минздрава и на портале СНБО нет информации о распространении коронавируса во временно оккупированном Крыму и районах Донецкой, Луганской областей.
За прошедшие сутки в стране провели 46 516 тестирований, в частности 21 796 методом ПЦР и 4859 методом ИФА, а также 19 861 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 9 655 779 ПЦР-тестирований.
Кроме этого, еще 4843 человека получили прививки против COVID-19 за сутки 8 мая. В общем вакцинировано 862 641 украинца, из которых 446 полностью (получили обе дозы).
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинском центре здравоохранения подсчитали, что в стране нужно ежедневно делать в среднем 100 тыс. прививок, чтобы вакцинировать против коронавируса до конца года 70% взрослого населения.
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