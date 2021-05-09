В Украине прибавилось более 5 тысяч больных COVID-19: статистика в областях

За прошедшие сутки в Украине еще 5372 гражданам поставили диагноз коронавирус, среди них – 244 ребенка и 57 медицинских работников. На утро 9 мая общее количество заражений достигло 2 119 510.

От последствий болезни умерли уже 46 393 украинца (+193), однако 1 759 751 (+9181) вылечился. Такие данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области – 798, Донецкой – 401, Харьковской – 361, Одесской – 342 и Львовской – 329. Еще 2599 больных попали в медучреждения.

Количество заболеваний и прививок в регионах в сутки:

г. Киев – 255 случаев/360 прививок;

Винницкая область – 73 случая/60 прививок;

Волынская область – 82 случая/102 прививки;

Днепропетровская область – 798 случаев/510 прививок;

Донецкая область – 401 случай/0 прививок;

Житомирская область – 191 случай/51 прививки;

Закарпатская область – 37 случаев/30 прививок;

Запорожская область – 111 случаев/53 прививки;

Ивано-Франковская область – 83 случая/120 прививок;

Киевская область – 210 случаев/225 прививок;

Кировоградская область – 150 случаев/289 прививок;

Луганская область – 54 случая/86 прививок;

Львовская область – 329 случаев/814 прививок;

Николаевская область – 253 случая/303 прививки;

Одесская область – 342 случая/298 прививок;

Полтавская область – 147 случаев/164 прививки;

Ривненская область – 142 случая/50 прививок;

Сумская область – 225 случаев/40 прививок;

Тернопольская область – 227 случаев/160 прививок;

Харьковская область – 361 случай/55 прививок;

Херсонская область – 154 случая/540 прививок;

Хмельницкая область – 227 случаев/10 прививок;

Черкасская область – 152 случая/226 прививок;

Черновицкая область – 69 случаев/117 прививок;

Черниговская область – 299 случаев/180 прививок.

В официальной статистике от Минздрава и на портале СНБО нет информации о распространении коронавируса во временно оккупированном Крыму и районах Донецкой, Луганской областей.

За прошедшие сутки в стране провели 46 516 тестирований, в частности 21 796 методом ПЦР и 4859 методом ИФА, а также 19 861 исследование экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. А всего с начала пандемии – 9 655 779 ПЦР-тестирований.

Кроме этого, еще 4843 человека получили прививки против COVID-19 за сутки 8 мая. В общем вакцинировано 862 641 украинца, из которых 446 полностью (получили обе дозы).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинском центре здравоохранения подсчитали, что в стране нужно ежедневно делать в среднем 100 тыс. прививок, чтобы вакцинировать против коронавируса до конца года 70% взрослого населения.