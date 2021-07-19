В Украине появятся инновационные лекарства от COVID-19, – Ляшко
Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал в ближайшем будущем появление в Украине новых инновационных препаратов от COVID-19, которые только начинают появляться в мире.
Об этом министр рассказал в комментарии "Сегодня". "Я могу анонсировать, что в ближайшее время будут заявления, что сделала Украины по инновационным препаратам, имеющим прямое действие на вирус", – сказал он.
Ляшко добавил, что аналогов таких лекарственных средств в нашей стране еще не было, а в мире они только начинают появляться. При этом он не уточнил, в какой форме будут выпускаться данные препараты – капель, суспензии или таблеток.
"Посмотрим. Через недели две точно выйдем с определенными заявлениями", – пообещал он.
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