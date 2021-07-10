В Украине первый город начал свободно вакцинировать препаратом Pfizer

Жители Чернигова стали первыми в Украине, кто смог свободно получить прививку против коронавируса вакциной производства Pfizer & BioNTech. Препаратом из локальным названием Comirnaty 10 июля вакцинировали более тысячи человек.

Прививки делали в нескольких центрах. Об этом рассказал гендиректор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухарь в Facebook.

"Сегодня Чернигов стал первым городом в Украине, где проводили прививки вакциной Pfizer в пунктах массовой вакцинации", – написал он.

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Медик отметил, что в целом за 10 июля вакцинировались:

686 человек препаратом от Pfizer в торговом центре Hollywood;

420 человек также Pfizer в ЦУМ Чернигов;

194 человека пришли делать прививки в Деснянский райсовет вакциной CoronaVac.

По мнению врача, такая статистика свидетельствует, что жители Чернигова больше доверяют вакцине Pfizer. Кухарь отметил, что в минувшие выходные один пункт массовой вакцинации в городе делал примерно 400 прививок в день препаратом CoronaVac.

Напомним: сегодня в Украине для прививок граждан против коронавируса одобрены такие вакцины: CoviShield (индийская версия от AstraZeneca), CoronaVac (китайской компании Sinovac Biotech), Comirnaty, Jansen (от американской компании Johnson&Johnson). О том, чем они отличаются и какая лучше, – читайте в материале.

По последним данным, вскоре Украина получит дополнительные поставки вакцины от Pfizer, а также ожидаются дозы препаратов Moderna и Janssen.

Как сообщал OBOZREVATEL, прививки вакциной Comirnaty от Pfizer&BioNTech делают с интервалом в 21-28 дней. Ранее в Минздраве объяснили, что делать, если человек вовремя не смог получить вторую дозу препарата.