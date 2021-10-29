В Украине от COVID-19 умерли десятки беременных женщин: врач озвучила цифры. Видео

В Украине за время коронавирусной пандемии эта болезнь унесла жизни 70 беременных женщин. Врачи-инфекционисты убеждены, что прививка от коронавируса может сохранить жизнь беременным украинкам.

Акушеры и семейные врачи должны агитировать женщин, ожидающих появления ребенка, вакцинироваться. Об этом заявила врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире телеканала "1+1" (чтобы посмотреть фото, видео, проскролльте до конца страницы).

Врач рассказала, что, в частности, в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины находится 46 беременных женщин. И все они не вакцинированы. Такие данные ей привел руководитель этого заведения, главный акушер-гинеколог Украины Вячеслав Каминский.

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По ее словам, вакцинация от коронавируса обезопасила бы от негативных последствий будущих мам.

Привиться от коронавируса можно на любом сроке беременности преператом Pfizer, утверждает инфекционист.

Булавина также привела статистику, что, в частности, в Британии каждый пятый тяжелый больной в госпиталях – беременная женщина.

Следует отметить, что у беременных женщин, подхвативших COVID-19, по сравнению с небеременными – на 70% больший риск умереть из-за осложнений от этой болезни. Такую информацию ранее обнародовало Министерство здравоохранения Украины, которое ссылается на сведения Центра по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах.

Отмечается, что беременные значительно чаще попадают в реанимационное отделение и на аппарат искусственной вентиляции легких.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве от коронавируса умерла молодая учительница английского языка Ирина Шамота спустя 11 дней после родов. Без матери осталось двое детей. Женщина заболела COVID-19 на последних неделях беременности, находилась в крайне тяжелом состоянии искусственной вентиляции легких.