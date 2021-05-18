В Украине одна область в "оранжевой" зоне: Минздрав обновил список

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
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В Украине одна область в 'оранжевой' зоне: Минздрав обновил список

Донецкая область перешла в "оранжевую" зону карантина, а Черкасская область – в "желтую". На Донетчине порог эпидемической ситуации составил 101,5%.

При этом Черкасщина улучшила показатель выявления случаев инфицирования – 19,6% при норме 20%, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Отметим, что по стране лишь одна область находится в "оранжевой" зоне, остальные – в "желтой". Добавим, что 6 регионов могут перейти в "зеленую" зону по проценту от эпидемиологического порога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области.

Ранее Минздрав обновил зоны карантина в Украине: в "оранжевую" попала Черкасская область, хотя ранее все регионы были "желтыми", кроме Николаевской области. Последняя, согласно новому списку, спустилась на одну "ступень" ниже – в "желтый" уровень.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, продлится еще минимум год.

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