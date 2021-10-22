В Украине нужно вводить уголовную ответственность для врачей-антивакцинаторов, – Бриль

В Украине нужно ввести уголовную ответственность для врачей, которые являются противниками вакцинации против коронавируса. А также для тех, кто рассказывает украинцам то, что не соответствует исследованиям относительно прививки от COVID-19.

Такой совет нашему государству дал израильский врач-реаниматолог Борис Бриль в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 22 октября. По его словам, вакцинация – единственный способ на сегодня победить коронавирус.

"Для Украины такая рекомендация: нужно вводить уголовную ответственность для врачей, которые рассказывают то, что не соответствует исследованиям. Мои мысли у меня на кухне должны быть и все. И выше никуда не уходить", – сказал специалист из Израиля.

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Он также отметил, что в пик пандемии можно и нужно вакцинировать, главное не забывать об противоэпидемических действиях, таких как масочный режим и социальная дистанция.

"Нужно вакцинировать не только на вокзалах, но и в каждом ларьке, чтобы как можно больше охватить населения вакцинацией. Вы можете открыть тысячи отделений на миллионы коек, но на сегодня нет ни одного эффективного способа лечения коронавируса, кроме вакцинации. Не существует", – добавил Бриль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начато почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов вакцинации. В то же время в стране фиксируется наибольшая смертность от COVID-19 с начала пандемии, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.