В МВД сообщили об открытии 800 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Covid
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Монастырский предупредил о наказании за подделку сертификатов

На сегодня в Украине начато почти 800 уголовных производств по факту подделки сертификатов вакцинации. В то же время в стране фиксируется наибольшая смертность от COVID-19 с начала пандемии.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в видеообращении, опубликованном в Facebook. По его словам, альтернативы вакцинации и соблюдению карантинных ограничений не существует (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Министр предупредил об ответственности за подделку сертификатов вакцинации
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"К сожалению, некоторые украинцы готовы платить за поддельный сертификат вакцинации, обращаясь к мошенникам и недобросовестным врачам. Нацполиция ежедневно борется с такими подделками", – заверил министр.

Ответственность тех, кто идет на это уголовное преступление будет неотвратимой, отметил он, призвав всех, кому известно о фактах таких правонарушений, обращаться на горячую линию киберполиции или по номеру 102.

Напомним, подделка COVID-сертификата и печатей на нем грозит примерно тремя годами ограничения свободы. В случае повторного такого правонарушения, человек может сесть за решетку уже на пять лет.

Тогда как владельцам поддельных документов о вакцинации в Украине установлено наказание в виде штрафа от 850 гривен или двух лет тюрьмы.

Еще в сентябре в Украине анонсировали ужесточение наказания за подделку COVID-сертификатов, как для тех, кто этим занимается, так и для тех, кто документами пользуется.

Также стало известно, что Национальная полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от коронавируса по QR-кодам. Это будет происходить в местах массового скопления людей. На планшеты полицейских установлено программное обеспечение для быстрой проверки электронных сертификатов с "Дія" или сканирования бумажных. Проверки начались с 21 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в конце сентября стало известно, что в течение месяца украинские пограничники обнаружили более 500 поддельных COVID-сертификатов. Это стало возможным с помощью 300 тысяч проверок программы SafeBorder.

  • Ранее в Украине вынесли первый приговор врачу за подделку COVID-сертификатов. Медика оштрафовали на 34 000 гривен и лишили права заниматься профессиональной деятельностью на один год.

  • Министерство здравоохранения требует отстранить от работы врачей, которые могли участвовать в выдаче фальшивых сертификатов COVID-вакцинации.

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