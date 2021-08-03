В Украине могут ввести новый локдаун: в СН назвали сроки

По словам народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуры, в Украине могут ввести новый локдаун из-за распространения коронавируса. Он уточнил, что ограничения будут локальными.

Усилить карантин в стране могут в конце лета или в начале осени 2021 года. Об этом в понедельник, 2 августа, нардеп заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Качура сказал, что ему известно о возможности введения локальных локдаунов из аналитической информации, которой он располагает. Политик отметил, что украинцам может понадобиться жить "в таком режиме" ближайшие несколько лет.

Он подчеркнул важность пользования защитными средствами, если вы не вакцинировались от коронавируса. Политик добавил, что необходимость вводить локдауны уйдет, когда украинцы будут соблюдать элементарные правила поведения во время пандемии.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине ослабить карантин могут для тех, кто получил прививку от коронавируса. Пересматривать нормы планируют в случае изменения эпидемиологической ситуации.