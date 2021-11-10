В Украине "ковидная" амнистия может не сработать: ученая объяснила, в чем причина

Инициатива Министерства здравоохранения о проведении "ковидной амнистии" для тех, кто купил поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, может не сработать. Это связано с тем, что сам механизм является препятствием.

Об этом заявила заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета Татьяна Чумаченко, передает "Украина 24". Она отметила, что люди, которые все-таки решили привиться, имеют на это право.

"Но, предложенный сейчас механизм будет, наверное, препятствием для его же осуществления. Потому что сознаться, что у тебя поддельный сертификат – это одно, а сказать, где ты его приобрел, у кого – это немного другое", – пояснила она.

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Чумаченко считает, что это станет барьером, который будет останавливать многих людей. Украинцы не пойдут массово вакцинироваться с фальшивыми паспортами, сдавая своих соучастников, считает она.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения утилизировало крупную партию препарата для вакцинации от коронавируса компании AstraZeneca. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины.