В Украине из COVID-отделений выписали вдвое больше пациентов, чем госпитализировали: ситуация в регионах

За прошедшие сутки в медучреждениях Украины прибавился еще 791 пациент с COVID-19 или подозрением на это заболевание, в то же время выписали 1513 украинцев. Больше всего больных госпитализировали на Днепропетровщине (88), Одесщине (65) и Харьковщине (64).

Так, на 9 июня в больницах украинских регионов были заняты 8178 койко-мест из 69 619, что составляет 11,8%. Данные по койкофонду обновил портал СОТА от Аппарата СНБО.

В интенсивной терапии уровень загруженности коек составил 21,4% (заняты 1038 коек из 4849). Хуже всего ситуация в Донецкой (заняты 42,4% коек) и Харьковской (42,3%) областях.

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Загруженность коек с подведенным кислородом в среднем составляет 11,5% (7210 мест из 62 865).

При этом в Луганской области показатель загруженности коек в детских отделениях составляет 63,3% (заняты 19 мест из 30), тогда как по стране средний показатель – 14,2%. Тревожная ситуация также в Черниговской – 50%, Винницкой – 46,8% и Одесской области – 44,8%.

Регионы-лидеры по заполненности коек:

Донецкая область – 19,1%;

Харьковская область – 18,7%;

Одесская область – 18,5%;

Луганская область – 16,8%;

Черновицкая область – 16,6%;

Хмельницкая область – 15,3%;

Волынская область – 15,2%.

В больницах еще 586 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Больше всего таких на Харьковщине – 88 (-2) и в Киеве – 76 (+25).

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 10 июня в Украине официально подтверждено 2 219 824 случая коронавирусной инфекции. Из них 1785 обнаружены за прошедшие сутки.