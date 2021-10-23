В Украине госпитализировали рекордное количество больных с COVID-19 за сутки с начала пандемии

В медицинские учреждения Украины за пятницу, 22 октября, было госпитализировано рекордное количество пациентов с коронавирусной болезнью с начала пандемии. Речь идет про 5 927 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил аналитик Евгений Истребин, который отслеживает ситуацию с распространением COVID-19 в Украине. Он также обнародовал соответствующий график (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

При этом, по его словам, из них 93,7% (5 575 пациентов ) не привиты против коронавируса. Более того, всего с 11 октября было госпитализировано 57 034 пациента, 93,6% из которых не вакцинированы (53 620 человек).

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Аналитик обратился к украинцам с призывом делать прививку. По его словам, это единственный шанс снизить вероятность попадания в больницу на 70-80%.

Истребин также констатировал, что больницы для больных COVID-19 в Украине переполнены, а врачи валятся с ног.

"Люди, одумайтесь. Шутки, закончились. Больницы переполнены, если вы заболеете не факт что для вас найдется место в больнице. Вы можете дома задыхаться в ожидании скорой помощи, которая будет ехать 6 часов, потому что сейчас просто сумасшедший шквал вызовов. Врачи валятся с ног и не успевают всем оказать помощь", – написал аналитик.

Он призвал не слушать "лидеров мнений", которые выступают против вакцинации.

"Всех этих типо "лидеров мнений" отправьте в ковидные больницы, в реанимации, пусть они там попробуют кому-то доказать что вирус – это выдумка, что болезнь – это не страшно. Пусть они там несут свой бред тем, кто не может дышать без кислорода. Тем, кто лежит на ИВЛ", – написал он.

Истребин также добавил, что, вероятность заболеть коронавирусом сегодня очень высокая для каждого человека, с учетом того, насколько вирус распространился в Украине. А из тех, кто попал в больницы только за последние сутки, погибнет 10-20%, считает эксперт.

"COVID-19 – это не шутки. Это боль, страдания, слезы, и горе во многих семьях. Всем, кто сомневается в существовании этого вируса, можно сходить в больницы и посмотреть", – подытожил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 22 октября, Украина оказалась на втором месте в Европе по количеству смертей от коронавируса. За день от осложнений заболевания умерли 614 человек.