В Украине еще семь областей перешли в 'красную' зону карантина: какие ограничения действуют

Начиная с субботы, 30 октября, в "красную" зону перешли еще семь областей. Таким образом, в зоне повышенного риска распространения коронавируса оказались 15 регионов Украины.

Решение о переводе в "красную" зону карантина еще семи регионов приняла комиссия по ТЭБ и ЧС накануне, в среду, 27 октября. Ограничения вступили в силу начиная с полуночи на 30 октября.

"Красный" список пополнили: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области. До этого повышенный уровень эпидопасности был объявлен в: Херсонской (она первой попала в "красную" зону), Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Ривненской областях.

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Таким образом, в оранжевой зоне останутся только Волынская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая, Полтавская и Винницкая области. В желтой зоне – Закарпатская и Кировоградская.

"Красный" уровень предполагает усиление карантинных ограничений. В частности, на этих территориях запрещена работа общепитов (кроме работы "на вынос"), ТРЦ и любых развлекательных заведений, учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, учреждений культуры, кроме культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

В то же время, ограничения, можно не соблюдать, если 100% работников и посетителей указанных заведений будут полностью вакцинированы от коронавирусной инфекции или будут иметь отрицательный тест на COVID-19.

Без ограничений, но с соблюдением масочного режима и социальной дистанции, продолжают работать автозаправочные станции, банковские учреждения, ветеринарные клиники, аптеки и продовольственные магазины.

Не вводятся ограничения на работу центров массовой вакцинации и пунктов прививки.

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