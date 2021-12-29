В Украине две области вернулись в 'оранжевую' зону карантина: ситуация с COVID-19 ухудшилась

По состоянию на 29 декабря в некоторых регионах Украины ухудшилась эпидемиологическая ситуация с COVID-19. В частности, более строгие карантинные ограничения вернули в Донецкой и Черниговской областях.

Две области перешли из "желтой" в "оранжевую" зону карантина из-за повышения коэффициента выявления случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В Донецкой области 28 декабря выявление новых случаев заражения составило 20,4% при допустимых не выше 20%. При этом за последние несколько дней этот индикатор существенно вырос: еще 26 декабря выявление новых заражений составляло 13,5%, а на следующий день уже 17,8%.

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В то же время в Донецкой области продолжает снижаться уровень и динамика госпитализации. При допустимых не более 60 человек на 100 тысяч населения 28 декабря в регионе этот показатель составлял 19,3.

На Черниговщине также вырос коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом. За 28 декабря он составил ровно 20%, что и привело к усилению карантинных мер. Днем ранее в области этот индикатор был на 1,8% ниже.

Однако, как и в Донецкой области тут уменьшается динамика госпитализаций с диагнозом COVID-19. Если 27 декабря этот показатель составлял -4%, то уже 28 числа достиг -11,6%. Это означает, что более чем в два раза увеличилось количество выписок людей из больниц.

Напомним, что с начала декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. В частности предусматривается сокращение до 30 дней срока действия "желтых" сертификатов о вакцинации.

Как сообщал OBOZREVATEL, "красную" зону карантина с полуночи 30 декабря покинут две последние области. Речь идет о Волынской и Запорожской. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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