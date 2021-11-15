В центре Киева начал работу новый пункт вакцинации от COVID-19: прививку могут получить не только нардепы. Фото

Верховная Рада Украины во взаимодействии с Министерством здравоохранения открыла в отеле "Национальный" пункт вакцинации против COVID-19. Однако прививку там смогут сделать не только народные депутаты, но и все желающие.

Как сообщается на сайте украинского парламента, центр вакцинации начал работать 15 ноября. В понедельник, вторник, четверг и в воскресенье прививку можно будет сделать с 9 утра до 16 часов. В среду пункт будет работать с 14:00 до 20:00 (перерыв с 17:00 до 17:30).

Отмечается, что вакцину от коронавирусной инфекции смогут получить все совершеннолетние желающие, а также дети с 12 лет при наличии рутинных прививок. В пункте доступны все имеющиеся в Украине вакцины. Записаться на прививку в отеле "Национальный" можно по этой ссылке.

Видео дня

В то же время Telegram-канал "Телеграф" пишет, что в Раде не вакцинирована и половина нардепов, для которых специально функционирует пункт вакцинации в отеле "Национальный". Однако в пункте не наблюдается очереди из депутатов, желающих сделать прививку от коронавируса.

Примечательно, что на очередное заседание Верховной Рады, которое состоится уже 16 ноября народные избранники смогут попасть лишь при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем 72 часа назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду больше не будут пускать невакцинированных, без негативного ПЦР-теста или документа о выздоровлении от коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Руслан Стефанчук.

Запрет касается действующих народных депутатов, бывших народных депутатов (запрет не распространяется на административное здание ВР на улице Грушевского, 5); сотрудников Аппарата Верховной Рады; сотрудников государственных предприятий и учреждений, которые обеспечивают деятельность парламента; помощников-консультантов народных депутатов; членов Кабмина, представителей центральных органов исполнительной власти и других лиц, которые принимают участие в работе парламента; представителей СМИ; совершеннолетних участников открытых посещений парламента.