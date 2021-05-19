В трех областях Украины более 60% реанимаций заняты больными с COVID-19: статистика по регионам

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Covid
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1,2 т.
В больницах занято 29,4% коек

За минувшие сутки еще 918 украинцев попали в больницы с COVID-19 или подозрением на него. Всего госпитализирован 2271 человек.

В то же время 2334 пациента были выписаны. Обновленные данные содержатся на портале СОТА от СНБО.

В нескольких регионах зафиксирован высокий уровень загруженности коек в интенсивной терапии – в Харьковской области (68,9%), Кировоградской (65,4%) и Запорожской (61,6%). Средний показатель по Украине – 43,9%.

Уровень загруженности коек в интенсивной терапии

При этом 1072 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. В среднем по областям заняты 29,1% коек с подведенным кислородом.

Больше всего пациентов, которым из-за болезни понадобился кислород, находятся в Харьковской области – 42%, Луганской – 39,8%, Сумской – 38,5%.

Уровень загруженности коек с кислородом

В регионах, где ситуация наиболее напряженная, койко-места для больных COVID-19 заняты так:

  • Харьковская область – 42,1%;

  • Луганская область – 39,3%;

  • Донецкая область – 37,3%;

  • Ривненская область – 36,7%;

  • Одесская область – 35,8%;

  • Днепропетровская область – 35,4%;

  • Херсонская область – 33,6%;

  • Волынская область – 33,5%;

  • Сумская область – 33,3%;

  • Хмельницкая область – 31,6%.

В среднем по Украине заняты 29,4% коек.

Уровень загруженности коек всех типов

Статистика по регионам:

Загруженность коек по регионам
Загруженность коек по регионам

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 19 апреля в Украине официально подтверждено 2 165 233 случая коронавирусной инфекции. Из них 5138 – обнаружены за прошедшие сутки.

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