В трех областях Украины более 60% реанимаций заняты больными с COVID-19: статистика по регионам
За минувшие сутки еще 918 украинцев попали в больницы с COVID-19 или подозрением на него. Всего госпитализирован 2271 человек.
В то же время 2334 пациента были выписаны. Обновленные данные содержатся на портале СОТА от СНБО.
В нескольких регионах зафиксирован высокий уровень загруженности коек в интенсивной терапии – в Харьковской области (68,9%), Кировоградской (65,4%) и Запорожской (61,6%). Средний показатель по Украине – 43,9%.
При этом 1072 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. В среднем по областям заняты 29,1% коек с подведенным кислородом.
Больше всего пациентов, которым из-за болезни понадобился кислород, находятся в Харьковской области – 42%, Луганской – 39,8%, Сумской – 38,5%.
В регионах, где ситуация наиболее напряженная, койко-места для больных COVID-19 заняты так:
Харьковская область – 42,1%;
Луганская область – 39,3%;
Донецкая область – 37,3%;
Ривненская область – 36,7%;
Одесская область – 35,8%;
Днепропетровская область – 35,4%;
Херсонская область – 33,6%;
Волынская область – 33,5%;
Сумская область – 33,3%;
Хмельницкая область – 31,6%.
В среднем по Украине заняты 29,4% коек.
Статистика по регионам:
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 19 апреля в Украине официально подтверждено 2 165 233 случая коронавирусной инфекции. Из них 5138 – обнаружены за прошедшие сутки.
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