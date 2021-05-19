Коронавирусом в Украине заболели более 5 тысяч человек за сутки, умерли 227
По состоянию на утро среды, 19 мая, в Украине официально подтверждено 2 165 233 случая коронавирусной инфекции. Из них 5138 – обнаружены за прошедшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли уже 48 469 человек (+227 за сутки), а 1 899 446 пациентов (+17 102 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (567), городе Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 477 случаев;
Винницкая область – 128 случаев;
Волынская область – 193 случая;
Днепропетровская область – 457 случаев;
Донецкая область – 336 случаев;
Житомирская область – 115 случаев;
Закарпатская область – 67 случаев;
Запорожская область – 276 случаев;
Ивано-Франковская область – 98 случаев;
Киевская область – 336 случаев;
Кировоградская область – 84 случая;
Луганская область – 111 случаев;
Львовская область – 239 случаев;
Николаевская область – 237 случаев;
Одесская область – 130 случаев;
Полтавская область – 131 случай;
Ривненская область – 309 случаев;
Сумская область – 167 случаев;
Тернопольская область – 108 случаев;
Харьковская область – 567 случаев;
Херсонская область – 110 случаев;
Хмельницкая область – 178 случаев;
Черкасская область – 169 случаев;
Черновицкая область – 62 случая;
Черниговская область – 53 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Польша будет вакцинировать украинских заробитчан от COVID-19 прямо на границе. Вакцинация начнется, как только в страну поступят дозы заказанной вакцины.
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