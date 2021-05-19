Коронавирусом в Украине заболели более 5 тысяч человек за сутки, умерли 227

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Тест на коронавирус

По состоянию на утро среды, 19 мая, в Украине официально подтверждено 2 165 233 случая коронавирусной инфекции. Из них 5138 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 48 469 человек (+227 за сутки), а 1 899 446 пациентов (+17 102 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (567), городе Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 477 случаев;

  • Винницкая область – 128 случаев;

  • Волынская область – 193 случая;

  • Днепропетровская область – 457 случаев;

  • Донецкая область – 336 случаев;

  • Житомирская область – 115 случаев;

  • Закарпатская область – 67 случаев;

  • Запорожская область – 276 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 98 случаев;

  • Киевская область – 336 случаев;

  • Кировоградская область – 84 случая;

  • Луганская область – 111 случаев;

  • Львовская область – 239 случаев;

  • Николаевская область – 237 случаев;

  • Одесская область – 130 случаев;

  • Полтавская область – 131 случай;

  • Ривненская область – 309 случаев;

  • Сумская область – 167 случаев;

  • Тернопольская область – 108 случаев;

  • Харьковская область – 567 случаев;

  • Херсонская область – 110 случаев;

  • Хмельницкая область – 178 случаев;

  • Черкасская область – 169 случаев;

  • Черновицкая область – 62 случая;

  • Черниговская область – 53 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Польша будет вакцинировать украинских заробитчан от COVID-19 прямо на границе. Вакцинация начнется, как только в страну поступят дозы заказанной вакцины.

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