Коронавирусом в Украине заболели более 5 тысяч человек за сутки, умерли 227

По состоянию на утро среды, 19 мая, в Украине официально подтверждено 2 165 233 случая коронавирусной инфекции. Из них 5138 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 48 469 человек (+227 за сутки), а 1 899 446 пациентов (+17 102 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (567), городе Киев (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

г. Киев – 477 случаев;

Винницкая область – 128 случаев;

Волынская область – 193 случая;

Днепропетровская область – 457 случаев;

Донецкая область – 336 случаев;

Житомирская область – 115 случаев;

Закарпатская область – 67 случаев;

Запорожская область – 276 случаев;

Ивано-Франковская область – 98 случаев;

Киевская область – 336 случаев;

Кировоградская область – 84 случая;

Луганская область – 111 случаев;

Львовская область – 239 случаев;

Николаевская область – 237 случаев;

Одесская область – 130 случаев;

Полтавская область – 131 случай;

Ривненская область – 309 случаев;

Сумская область – 167 случаев;

Тернопольская область – 108 случаев;

Харьковская область – 567 случаев;

Херсонская область – 110 случаев;

Хмельницкая область – 178 случаев;

Черкасская область – 169 случаев;

Черновицкая область – 62 случая;

Черниговская область – 53 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Польша будет вакцинировать украинских заробитчан от COVID-19 прямо на границе. Вакцинация начнется, как только в страну поступят дозы заказанной вакцины.