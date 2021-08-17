В Тернопольской области невакцинированных учителей обяжут еженедельно сдавать ПЦР-тест
Невакцинированные учителя школ Тернопольской области будут вынуждены еженедельно сдавать тесты на коронавирусную инфекцию. Делать это они будут за свои деньги.
Как сообщила главный санитарный врач Тернопольской области Ольга Чайчук в интервью ZAXID.NET, те педагоги, которые откажутся делать тесты на коронавирус еженедельно, будут отстранены от работы. Данное обязательство вступит в силу, если область перешагнет из "зеленой" зоны в оранжевую или красную.
Она уточнила, что это не "капризы" местной власти, а решение, принятое Кабмином.
"Если в учебном заведении не будет 80% вакцинированных от коронавиурса учителей, то они будут вынуждены делать ПЦР-тестирование еженедельно, чтобы доказать, что не инфицированы", – отметила Чайчук.
Она же отметила, что оплачивать тесты учителя будут из своего кармана.
Известно, что в Тернопольской области прививку от коронавируса получили более 11 тысяч педагогов из 43, что составляет лишь 26%.
Чиновники надеются, что с началом учебного года учителя активнее пойдут вакцинироваться.
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