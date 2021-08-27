В Таиланде создали робота, который позволит увеличить производство вакцин от COVID-19

Исследователи в Таиланде разработали машину для более эффективного изготовления доз вакцины COVID-19 и увеличения производства препарата.

Машину создали исследователи из Университета Чулалонгкорн, она использовалась в центре вакцинации университета, сообщает Reuters. С помощью роботизированной руки система AutoVacc может набрать 12 доз вакцины AstraZeneca за четыре минуты из флакона.

По их словам, это на 20% выше стандартных 10 доз, которые вводятся вручную. В настоящее время машина работает только с многодозовыми флаконами AstraZeneca, и на этикетках указано, что каждый флакон может содержать от 10 до 11 доз.

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"Аппарат с точностью гарантирует, что мы можем получить дополнительные 20% от каждого флакона с вакциной – от 10 до 12 доз", – сказал Ютамас Ратанаварапорн, ведущий исследователь команды исследовательского центра биомедицинской инженерии университета.

Он объяснил, что если есть AstraZeneca для 1 миллиона человек, эта машина может увеличить количество доз до 1,2 миллиона человек.

По его словам, хотя некоторые медицинские работники, использующие шприцы с малым "мертвым пространством", которые направлены на сокращение потерь, могут набирать до 12 доз на флакон, для этого требуются людские ресурсы и высокий уровень навыков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Италии власти рассматривают возможность введения обязательной вакцинации от коронавируса. Решение о том, действительно ли это необходимо, должны принять в октябре в зависимости от количества сделанных прививок за месяц.