В США рекомендовали использовать вакцины Pfizer и Moderna вместо J&J: названа причина

В США посоветовали отказаться от использования вакцины Johnson&Johnson или Janssen против коронавируса, которую разработала одноименная американская компания Причиной стал риск редких случаев свертывания крови после прививки этим препаратом.

Вместо него Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) рекомендовали иммунизироваться Pfizer&BioNTech или Moderna. Об этом пишут Reuters и The Guardian.

Ранее ученые и СМИ сообщали о случаях образования тромбов, сопровождающихся низким уровнем тромбоцитов, у тех, кто получал прививку однодозной вакциной J&J. Установлено, что самый высокий уровень отчетности был среди женщин в возрасте до 50 лет.

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По данным же CDC, частота таких инцидентов оказалась выше, чем предполагалось. К тому же и среди женщин, и среди мужчин. Кроме этого, в США по меньшей мере девять человек умерли из-за таких инцидентов со свертыванием крови.

Специалисты также добавили, что эта вакцина вообще менее эффективна в предотвращении COVID-19, чем Pfizer и Moderna, использование которых разрешено в США.

С этим выразила несогласие ведущий специалист по вакцинам Johnson&Johnson Пенни Хитон. По ее словам, этот препарат вызывает сильный и длительный иммунный ответ всего за один укол.

"А в условиях, когда многие не возвращаются для получения второй дозы или ревакцинации, надежность однодозной J&J как основная схема может иметь решающее значение для спасения жизней", – заявила она.

Однако за рекомендацию отказаться от J&J консультативный комитет по иммунизации в Центрах по контролю и профилактике заболеваний проголосовал единогласно.

Отмечается, что за время кампании по иммунизации из более 200 млн полностью вакцинированных американцев около 16 млн делали прививки именно Johnson&Johnson.

Ранее Словения полностью прекратила использование этого американского препарата из-за смерти 20-летней девушки в сентябре 2020-го. У нее образовались тромбы и произошло редкое кровоизлияние в мозг. Расследование трагического случая показало, что смерть была связана со свортыванием крови после прививки J&J.

Напомним, что в Украине эта вакцина известна под названием Janssen, разработанная одноименной фирмой, которой владеет компания Johnson&Johnson. Она однодозная и имеет векторный принцип действия: в организм попадает ослабленный вирус, его задача – ознакомить человека с SARS-CoV-2, против которого и нужно выработать иммунитет.

Эффективность препарата, согласно исследованиям, составляет 67%. Также он с вероятностью 85% защищает от тяжелой формы COVID-19.

Вакцина имеет стандартный перечень побочных эффектов. Чаще у людей после прививки болит и отекает рука в месте укола, возникает головная боль, усталость и повышенная температура. Однако весной специалисты зафиксировали несколько случаев тромбоза после вакцинации Johnson&Johnson.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые сравнили эффективность вакцин Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Оказалось, что к концу 2021-го все они, особенно последняя, стали немного хуже защищать против коронавируса.