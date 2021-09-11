В США разработали тест, предсказывающий тяжесть течения COVID-19

Американские ученые из Медицинского центра Лангон в Нью-Йорке изобрели тест, способный предсказать тяжесть течения коронавирусной болезни. Для этого они проанализировали образцы крови 115 человек, которых госпитализировали с COVID-19.

Примерно половина из них тяжело перенесла заболевание и нуждались в кислородной терапии. При этом остальные пациенты быстро выздоровели, говорится в статье, опубликованной в журнале Life Science Alliance.

Отмечается, что те пациенты, у кого был зафиксирован высокий уровень антител к двухцепочечной ДНК или к фосфатидилсерину в 90% случаях сталкивались с тяжелыми симптомами коронавируса. Однако только у четверти тех, кто перенес заболевание с осложнениями, показатели были повышены. Ученые объяснили, что ухудшение состояния пациентов не всегда было связано с увеличением концентрации антител или фосфатидилсерина в организме. Тем не менее, если рост наблюдался, это с высокой вероятностью указывало на осложнения COVID-19.

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При появлении осложнений состояние пациента ухудшается не сразу, а только через неделю после появления первых симптомов заболевания. Ученые надеются, что полученные данные позволят эффективнее находить людей из группы риска и вовремя оказывать им медицинскую помощь.

Отметим, что коронавирусная болезнь у детей чаще всего протекает легче, чем у взрослых. Однако через две-три недели заболевания может наступить мультисистемный воспалительный синдром или мист-синдром.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения сказали, что вряд ли удастся окончательно победить коронавирус. Самым опасным штаммом вируса является Дельта.