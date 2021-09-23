В США одобрили третью дозу Pfizer для отдельных категорий граждан: кому будут делать прививки

В США в среду, 22 сентября, одобрили третью (бустерную) дозу вакцины Pfizer. Дополнительную прививку будут делать людям старше 65 лет, жителям из группы риска и тем, кто регулярно подвергается воздействию вируса.

Уже на это неделе бустерные прививки начнут делать миллионам американцев, сообщает Reuters. Отмечается, что разрешение на экстренное использование вакцины позволит использовать третью дозу для медиков, учителей, сотрудников продуктовых магазинов, работников приютов для бездомных.

Компания Pfizer просила Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрить бустерную вакцинацию для всех людей старше 16 лет в связи со снижением иммунитета с течением времени. Однако там заявили, что дополнительная прививка полезна только для пожилых людей и людей из группы высокого риска.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врач-пульмонолог Светлана Гук посоветовала украинцам, которые не хотят делать прививки из-за сомнений в проверенности вакцины, использовать препарат CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Как пояснила эксперт, эта вакцина сделана "по старой испытанной методике".