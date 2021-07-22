В России зафиксирован "бразильський" штамм коронавируса Гамма: чем опасен
На территории России выявили штамм коронавируса Гамма. Он, как и версия Дельта, является более заразным, чем первоначальный COVID-19.
Об этом сообщили "Интерфаксу" в научном центре Роспотребнадзора "Вектор". Пока что известно лишь о единичных случаях заражения Гаммой.
И Гамма, и Дельта отнесены к категории "вызывающих озабоченность", потому что они более трансмиссивны, вирулентны и могут снижать эффективность антител.
При этом штаммы Лямбда и Эпсилон в РФ пока не были выявлены.
Вариант Гамма (P.1) впервые обнаружен в Бразилии, но распространился в более чем 10 других странах, включая Великобританию.
Гамма имеет ключевую мутацию, называемую E484K, которая может помочь вирусу обойти некоторые из иммунных защит организма.
Однако нет никаких доказательств того, что какой-либо из новых штаммов вызывает гораздо более серьезные заболевания у подавляющего большинства людей.
Как и в случае с исходной версией, риск остается самым высоким для людей пожилого возраста или людей с серьезными сопутствующими заболеваниями.
Поэтому, как следствие, более заразный вирус сам по себе приведет к большему количеству смертей среди непривитого населения.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, защищают ли вакцины Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson's от штамма Дельта.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.