В России зафиксирован "бразильський" штамм коронавируса Гамма: чем опасен

На территории России выявили штамм коронавируса Гамма. Он, как и версия Дельта, является более заразным, чем первоначальный COVID-19.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в научном центре Роспотребнадзора "Вектор". Пока что известно лишь о единичных случаях заражения Гаммой.

И Гамма, и Дельта отнесены к категории "вызывающих озабоченность", потому что они более трансмиссивны, вирулентны и могут снижать эффективность антител.

При этом штаммы Лямбда и Эпсилон в РФ пока не были выявлены.

Вариант Гамма (P.1) впервые обнаружен в Бразилии, но распространился в более чем 10 других странах, включая Великобританию.

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Гамма имеет ключевую мутацию, называемую E484K, которая может помочь вирусу обойти некоторые из иммунных защит организма.

Однако нет никаких доказательств того, что какой-либо из новых штаммов вызывает гораздо более серьезные заболевания у подавляющего большинства людей.

Как и в случае с исходной версией, риск остается самым высоким для людей пожилого возраста или людей с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Поэтому, как следствие, более заразный вирус сам по себе приведет к большему количеству смертей среди непривитого населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, защищают ли вакцины Pfizer, AstraZeneca и Johnson & Johnson's от штамма Дельта.