В Португалии впервые с лета не зафиксировали смертей от COVID-19

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
2 минуты
347
Коронавирус Португалия

За последние сутки в Португалии не зафиксировали ни одного летального случая в результате осложнений после заражения коронавирусом.

Главное управление здравоохранения заявило, что это второй раз за время пандемии, последний такой день был 3 августа прошлого года. О стабилизации ситуации с COVID-19 в стране написало издание O Minho.

Отмечается, что в течение последних суток диагноз коронавирус подтвердили еще в 196 граждан, а 326 человек выздоровели.

По состоянию на 27 апреля в Португалии официально подтверждено 834 638 всех случаев инфицирования и 16 965 смертей в результате COVID-19. В то же время выздоровели 793 011 человек.

Чиновники здравоохранения подчеркивают роль вакцинации в борьбе с пандемией. В частности, в настоящее время примерно 20% из 10 миллионов населения страны получили по одной прививке от COVID-19 и 7% – две.

Данные по коронавирусу в Португалии

Более 90% людей в возрасте 80 лет и старше, группа с наибольшим количеством зафиксированных смертей, были вакцинированы хотя бы одной дозой.

Известно, что Португалия еще в марте начала снимать карантинные ограничения, которые ввела в январе. Сейчас в стране вновь открыли некоторые школы, террасы ресторанов и кафе, музеи и парикмахерские.

В Португалии за 26 апреля не зарегистрировали ни одной смерти от COVID-19

Госсекретарь здравоохранения Диого Серрас Лопес подсчитал, что Португалия могла бы добиться группового иммунитета к COVID-19 "в начале лета" 2021 года, если сохранится скорость поступления вакцин и вакцинации.

"Если прогнозы относительно вакцин сбудутся, то летом, скорее в начале, чем в конце, мы достигнем 70% вакцинированного взрослого населения", – заявил он.

Отметим, что ранее в Израиле впервые за 10 месяцевне обнаружили ни одной смерти от COVID-19 в течение суток.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в последнее время коронавирус "захватил" Индию. Из-за ситуации там Италия блокировала въезд гражданам, которые прибывают из субконтинента, а США намерены предоставить стране помощь, в частности излишки вакцин.

  • В Турции с 29 апреля по 17 мая будет введен полный локдаун из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.

disclaimer_icon
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
ПортугалияВакцинация в Украине и миреКоронавирус