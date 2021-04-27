В Португалии впервые с лета не зафиксировали смертей от COVID-19
За последние сутки в Португалии не зафиксировали ни одного летального случая в результате осложнений после заражения коронавирусом.
Главное управление здравоохранения заявило, что это второй раз за время пандемии, последний такой день был 3 августа прошлого года. О стабилизации ситуации с COVID-19 в стране написало издание O Minho.
Отмечается, что в течение последних суток диагноз коронавирус подтвердили еще в 196 граждан, а 326 человек выздоровели.
По состоянию на 27 апреля в Португалии официально подтверждено 834 638 всех случаев инфицирования и 16 965 смертей в результате COVID-19. В то же время выздоровели 793 011 человек.
Чиновники здравоохранения подчеркивают роль вакцинации в борьбе с пандемией. В частности, в настоящее время примерно 20% из 10 миллионов населения страны получили по одной прививке от COVID-19 и 7% – две.
Более 90% людей в возрасте 80 лет и старше, группа с наибольшим количеством зафиксированных смертей, были вакцинированы хотя бы одной дозой.
Известно, что Португалия еще в марте начала снимать карантинные ограничения, которые ввела в январе. Сейчас в стране вновь открыли некоторые школы, террасы ресторанов и кафе, музеи и парикмахерские.
Госсекретарь здравоохранения Диого Серрас Лопес подсчитал, что Португалия могла бы добиться группового иммунитета к COVID-19 "в начале лета" 2021 года, если сохранится скорость поступления вакцин и вакцинации.
"Если прогнозы относительно вакцин сбудутся, то летом, скорее в начале, чем в конце, мы достигнем 70% вакцинированного взрослого населения", – заявил он.
Отметим, что ранее в Израиле впервые за 10 месяцевне обнаружили ни одной смерти от COVID-19 в течение суток.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в последнее время коронавирус "захватил" Индию. Из-за ситуации там Италия блокировала въезд гражданам, которые прибывают из субконтинента, а США намерены предоставить стране помощь, в частности излишки вакцин.
В Турции с 29 апреля по 17 мая будет введен полный локдаун из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.