В Португалии впервые с лета не зафиксировали смертей от COVID-19

За последние сутки в Португалии не зафиксировали ни одного летального случая в результате осложнений после заражения коронавирусом.

Главное управление здравоохранения заявило, что это второй раз за время пандемии, последний такой день был 3 августа прошлого года. О стабилизации ситуации с COVID-19 в стране написало издание O Minho.

Отмечается, что в течение последних суток диагноз коронавирус подтвердили еще в 196 граждан, а 326 человек выздоровели.

По состоянию на 27 апреля в Португалии официально подтверждено 834 638 всех случаев инфицирования и 16 965 смертей в результате COVID-19. В то же время выздоровели 793 011 человек.

Чиновники здравоохранения подчеркивают роль вакцинации в борьбе с пандемией. В частности, в настоящее время примерно 20% из 10 миллионов населения страны получили по одной прививке от COVID-19 и 7% – две.

Более 90% людей в возрасте 80 лет и старше, группа с наибольшим количеством зафиксированных смертей, были вакцинированы хотя бы одной дозой.

Известно, что Португалия еще в марте начала снимать карантинные ограничения, которые ввела в январе. Сейчас в стране вновь открыли некоторые школы, террасы ресторанов и кафе, музеи и парикмахерские.

Госсекретарь здравоохранения Диого Серрас Лопес подсчитал, что Португалия могла бы добиться группового иммунитета к COVID-19 "в начале лета" 2021 года, если сохранится скорость поступления вакцин и вакцинации.

"Если прогнозы относительно вакцин сбудутся, то летом, скорее в начале, чем в конце, мы достигнем 70% вакцинированного взрослого населения", – заявил он.

Отметим, что ранее в Израиле впервые за 10 месяцевне обнаружили ни одной смерти от COVID-19 в течение суток.

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