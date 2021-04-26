Эрдоган объявил полный локдаун в Турции на все майские праздники

В Турции с 29 апреля по 17 мая будет введен полный локдаун из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.

Соответствующее решение принял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган 26 апреля, передает CNN Turk. Ограничения вступят в силу в четверг с 19:00.

Так, в стране:

будет приостановлено очное обучение в школах, а экзамены – перенесены,

будут ограничения на междугородние поездки;

заполняемость общественного транспорта не должна превышать 50%;

закроется большая часть учреждений,

разрешат работать только продуктовым магазинам и магазинам с товарами первой необходимости,

крупные рынки будут работать только определенное количество часов в будни.

Отметим, что за все время пандемии в Турции зафиксировано 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. При этом более 4 млн человек выздоровели и 38 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL в Индии зафиксирована вспышка коронавируса – 350 тысяч новых случаев там фиксируется ежедневно, что является рекордным показателем для государства с населением в 1,35 миллиарда человек.

Из-за такой ситуации Италия запретила въезд к себе тем, кто был в азиатской стране в течение последних двух недель, а в США объявили, что будут предлагать дальнейшую поддержку индийскому правительству и медработникам в борьбе с пандемией.