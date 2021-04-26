Эрдоган объявил полный локдаун в Турции на все майские праздники
В Турции с 29 апреля по 17 мая будет введен полный локдаун из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.
Соответствующее решение принял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган 26 апреля, передает CNN Turk. Ограничения вступят в силу в четверг с 19:00.
Так, в стране:
будет приостановлено очное обучение в школах, а экзамены – перенесены,
будут ограничения на междугородние поездки;
заполняемость общественного транспорта не должна превышать 50%;
закроется большая часть учреждений,
разрешат работать только продуктовым магазинам и магазинам с товарами первой необходимости,
крупные рынки будут работать только определенное количество часов в будни.
Отметим, что за все время пандемии в Турции зафиксировано 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. При этом более 4 млн человек выздоровели и 38 тысяч скончались.
Как сообщал OBOZREVATEL в Индии зафиксирована вспышка коронавируса – 350 тысяч новых случаев там фиксируется ежедневно, что является рекордным показателем для государства с населением в 1,35 миллиарда человек.
Из-за такой ситуации Италия запретила въезд к себе тем, кто был в азиатской стране в течение последних двух недель, а в США объявили, что будут предлагать дальнейшую поддержку индийскому правительству и медработникам в борьбе с пандемией.