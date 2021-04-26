Эрдоган объявил полный локдаун в Турции на все майские праздники

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Covid
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Эрдоган объявил полный локдаун в Турции на все майские праздники

В Турции с 29 апреля по 17 мая будет введен полный локдаун из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.

Соответствующее решение принял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган 26 апреля, передает CNN Turk. Ограничения вступят в силу в четверг с 19:00.

Так, в стране:

  • будет приостановлено очное обучение в школах, а экзамены – перенесены,

  • будут ограничения на междугородние поездки;

  • заполняемость общественного транспорта не должна превышать 50%;

  • закроется большая часть учреждений,

  • разрешат работать только продуктовым магазинам и магазинам с товарами первой необходимости,

  • крупные рынки будут работать только определенное количество часов в будни.

Отметим, что за все время пандемии в Турции зафиксировано 4,6 млн случаев заражения коронавирусом. При этом более 4 млн человек выздоровели и 38 тысяч скончались.

Показатели заболеваемости в Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL в Индии зафиксирована вспышка коронавируса – 350 тысяч новых случаев там фиксируется ежедневно, что является рекордным показателем для государства с населением в 1,35 миллиарда человек.

Из-за такой ситуации Италия запретила въезд к себе тем, кто был в азиатской стране в течение последних двух недель, а в США объявили, что будут предлагать дальнейшую поддержку индийскому правительству и медработникам в борьбе с пандемией.

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