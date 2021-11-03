В Польше начали тестировать украинскую вакцину от COVID-19: что известно о препарате

В Польше начали тестировать вакцину от коронавируса, разработанную учеными Института биологии клетки Национальной академии наук Украины во Львове. Ее проверяют на иммуногенность в польском институте в Гданске.

Исследование проводят на мышах, сообщает "Радио Свобода". Следующим этапом будет проверка на трансгенных грызунах в Кракове.

Отмечается, что украинский институт получил грант около 10 млн гривен на разработку вакцины от коронавируса. Биологи создали продуценты вирусных белков на основе дрожжей. Проект был рассчитан на полтора года и находится на стадии завершения. Исследования проводятся в Польше, потому что в Украине нет соответствующих лабораторий.

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Вакцина представляет собой белок или несколько белков коронавируса, в первую очередь белок "шипа". Ожидается, что препарат будет более эффективно действовать, вызывая появление антител. Результаты должны быть известны через две-три недели.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения разрешило провести в Украине третью фазу клинических испытаний двух вакцин против коронавируса. К ней будут привлекаться совершеннолетние граждане.