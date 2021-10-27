В Украине проведут испытания двух новых вакцин от COVID-19: что известно о препаратах

Министерство здравоохранения (Минздрав) разрешило провести в Украине третью фазу клинических испытаний двух вакцин против коронавируса. К ней будут привлекаться совершеннолетние граждане.

Запрос на исследование подала диверсифицированная фармацевтическая компания Sanofi со штаб-квартирой в Париже, Франция. Об этом говорится в приказе министерства за подписью главы ведомства Виктора Ляшко.

Речь идет об испытаниях адъювантных препаратов против COVID-19 на основе рекомбинантной технологии. У них еще нет названий.

По данным министерства, в Украине будут проводить модифицированное двойное слепое исследование моновалентной и бивалентной вакцин. Они предназначены для защиты от коронавируса взрослых в возрасте 18 лет и старше.

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Исследование будет проходить в нескольких медцентрах Киева и Винницы:

Что еще известно о новых COVID-вакцинах

Разработчиком препаратов являются Sanofi и GlaxoSmithKline (GSK) – транснациональная медицинская, фармацевтическая, микробиологическая компания со штаб-квартирой в британском Брентфорде.

Вакцины-кандидаты разработали на основе технологии рекомбинантных белков, которую Sanofi использует в изготовлении сезонной вакцины против гриппа, а также с привлечением адъювантной технологии, изобретенной компанией GSK.

Из документов об этом в сети известно, что доклинические исследования показали обнадеживающие результаты безопасности будущих препаратов и их способности формировать иммунный ответ.

В I и II фазе клинических испытаний вакцин приняли участие сотни человек. Получив положительные результаты на этих этапах, Sanofi должна была перейти к III фазе исследований уже в конце 2020 года.

Обе компании наращивали производство антигенов и адъювантов, ставя своей целью изготовить до миллиарда доз в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина должна бесплатно получить от Германии 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca против коронавируса. В общем третьим странам немецкое правительство решило передать 7,6 млн доз этого препарата.