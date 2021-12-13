В одесском роддоме от COVID-19 умерла беременная, муж обвинил медиков в халатности

В Одессе от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерла женщина на седьмом месяце беременности. У нее также остался пятилетний сын.

О трагедии рассказал супруг погибшей Александр Седунов на своей странице в Facebook. Она произошла 30 ноября в родильном доме Одесской областной больницы. Семья проживает в городе Южное.

По мнению мужчины, к смерти Анны привела халатность врачей. Он рассказал, что COVID-19 одновременно заболели все члены их семьи, это произошло 12 ноября. Женщине врачи посоветовали находится дома и принимать парацетамол. Дома она лечилась 10 дней. За это время она обращалась к докторам и говорила, что плохо себя чувствует, но в госпитализации ей было отказано.

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Как рассказал Седунов, позже его супругу все же положили в больницу, а потом перевели в роддом. По его словам, состояние женщины уже было очень тяжелым – два дня она провела в роддоме и три дня в реанимации.

"По итогу отправили умирать в роддом Одесской областной больницы, когда одного легкого уже не было и анализы превышали норму в 30 раз. Довели до цитокинового шторма", – сказано в сообщении.

Мужчина заявил, что в смерти жены виноваты врач-гинеколог, заведующие терапевтическим и гинекологическим отделениями городской больницы в городе Южном и главный врач учреждения.

"Четыре человека держали мою жену семь дней дома и три дня в больнице, тем самым зарабатывая деньги на COVID-19, так как государство выделяет на больного 27 тысяч гривен в сутки. Учитывая, что супруга беременна, а это 54 тысяч гривен, умножаем на три дня и получаем 162 тысячи гривен", – написал он.

Седунов в сообщении обратился к Офису президента, Офису генерального прокурора, СБУ, МВД c просьбой взять на контроль расследование смерти его супруги.

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