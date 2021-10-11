В Одесской области ужесточают карантин: какие ограничения будут действовать

В Одесской области власти приняли решение ужесточить карантинные меры из-за увеличения количества новых больных коронавирусом. Дополнительные ограничения будут действовать с 11 октября. Речь идет о проведении массовых мероприятий, а также о некоторых запретах в сфере образования и здравоохранения.

Как рассказал на брифинге в областной госадминистрации в понедельник, 11 октября, главный санитарный врач региона Виталий Гончаров за неделю уровень заболеваемости коронавирусной болезнью на Одесчине увеличился в 1,7 раз. Количество смертей возросло в 1,3 раза (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Количество госпитализаций и загруженность коек с кислородом, как отметил Гончаров, уже подошло к критической отметке. По его словам, если такая негативная тенденция сохранится, полного лоудауна в области не избежать.

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Что запрещено в Одесской области с 11 октября:

проведение всех массовых мероприятий (спортивных, развлекательных, социальных), кроме официальных спортивных мероприятий. Матчи, в которых принимают участие профессиональные клубы, проводить разрешено, но без зрителей;

массовые мероприятия в школах – концерты, праздники – если участвует более одного класса;

плановые госпитализации в больницы. Исключение составляют беременные, больные онкологией, оказание паллиативной помощи в стационарах. Запрет не распространяется на те ситуации, когда перенос госпитализации может привести к ухудшению состояния пациента;

ношение масок является обязательным в том числе в подземных переходах, общественных местах, школах, медучреждениях, на остановках.

Отметим, что накануне в детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе зафиксировали вспышку коронавируса. COVID-19 подтвердили у 14 подростков из Винниччины. Всего за последние сутки COVID-19 заболели 690 жителей Одесской области, 325 случаев было зафиксировано в Одессе.

Напомним, что с 10 октября из-за увеличения количества новых больных коронавирусом Харьков перешел в "оранжевую" карантинную зону. В городе запретили принимать посетителей в театрах и кинотеатрах с наполненностью свыше 50% в зале, а также находиться без масок в больницах и учебных заведениях, на остановках и в подземных переходах.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Украины приняло решение с 21 октября отменить межрегиональные поездки в общественном транспорте для тех, кто не имеет сертификата о полной вакцинации против коронавируса.