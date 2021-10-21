Украинцев не пустят в транспорт без COVID-сертификатов. Сегодня вступили в силу новые правила: что нужно знать

С четверга, 21 октября, в Украине начинают действовать новые карантинные правила, которые касаются межрегиональных перевозок. Теперь от водителей и пассажиров общественного транспорта будут требовать COVID-сертификаты.

OBOZREVATEL собрал все, что известно о новых правилах и рассказывает, зачем усиливают ограничения, какие документы понадобятся для проезда и как будут наказывать нарушителей.

Власти вынуждены вводить новые карантинные правила из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. С начала сентября количество заболевших и госпитализированных в стране стремительно растет – если в июне врачи фиксировали по 500-700 новых случаев ежедневно, то сейчас эта цифра перевалила за 16 тысяч. Несмотря на это, украинцы продолжают нарушать карантинные ограничения и отказываются вакцинироваться.

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Согласно решению правительства, новые ограничения коснулись регулярных и нерегулярных межобластных перевозок автобусами, самолетами и железной дорогой. В пределах области и города пользоваться общественным транспортом можно по старым правилам.

Для поездок в пределах "желтой" зоны понадобится один из следующих документов:

документ о получении хотя бы одной дозы COVID-вакцины;

справка об отрицательном результате ПЦР-теста (действует 72 часа);

экспресс-тест на COVID-19 (действует 72 часа).

В регионах с "оранжевым" и "красным" уровнем эпидбезопасности потребуется один из следующих документов:

сертификат о получении двух доз COVID-вакцины ;

справка об отрицательном результате ПЦР-теста (действует 72 часа);

экспресс-тест на COVID-19 (действует 72 часа).

Важно! Использовать информацию о вакцинации в сервисе HELSI.me нельзя: сертификат может быть или бумажный, или созданный в приложении "Дія".

Нет, новые правила не распространяются на несовершеннолетних. От них будут требовать только билет и документ, подтверждающий личность. Кроме того, лица старше 12 лет обязаны носить защитные маски во время пребывания в транспорте.

Прежде всего, водители автобусов и проводники поездов. Они имеют образцы документов, по которым и сверяют предоставленные пассажирами документы.

В Минздраве говорят, что единой утвержденной формы справки о противопоказаниях к COVID-вакцинации пока не существует. Поэтому для проезда придется делать ПЦР или экспресс-тест.

Пока нет. Сейчас соответствующая функция в приложении "Дія" находится на этапе тестирования, однако после того, как она станет доступной для всех – действие соответствующего сертификата будет длиться в течение 180 дней. Получение бумажной справки пока в Украине не предусмотрено.

Да, пассажир может показать международный, внутренний COVID-сертификат или иностранный COVID-сертификат о прививках, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Нет. Сертификаты и тесты пассажиров могут проверить и сотрудники правоохранительных органов. Для этого у них есть специальная программа, которая считывает QR-код документа.

В бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты – информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", – отметил Алексей Билошицкий, замглавы Департамента патрульной полиции.

Конечно. За изготовление и сбыт поддельной медицинской документации правонарушителям может грозить наказание – от штрафа в 17 тысяч гривен до 5 лет лишения свободы.

При использовании поддельных справок и сертификатов предусмотрено наказание – от штрафа в размере до 850 гривен до ограничения свободы на срок до 2-х лет. Помните, что фальсификация документов о прививке ставит под угрозу как жизнь и здоровье лиц, которые ими пользуются, так и жизни людей вокруг.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне стремительного роста заболеваемости COVID-19 Министерство здравоохранения ввело обязательную вакцинацию. Уже со следующего месяца некоторые граждане будут вынуждены сделать прививку, в противном случае их ждет ряд серьезных санкций. Подробнее – читайте в материале.