Минздрав предупредил украинцев с поддельными COVID-сертификатами: есть шансы попасть в больницу и умереть

Ольга Липич
Ольга Липич
Covid
2 минуты
351
Минздрав предупредил украинцев с поддельными COVID-сертификатами: есть шансы попасть в больницу и умереть

Фальсификация документов о прививке от коронавирусной болезни ставит под угрозу как жизнь и здоровье лиц, которые ими пользуются, так и жизни людей вокруг. Человек с поддельным COVID сертификатом имеет высокие шансы попасть в больницу и умереть от коронавируса, хотя все сочтут, что он вакцинирован.

Об этом предупредили на официальной Facebook-странице Министерства здравоохранения. Сообщение появилось во вторник, 19 октября. В ведомстве призвали украинцев, которые знают о случаях подделки документов о прививках, обращаться к правоохранителям или в контактный центр Минздрава.

"И помните, что поддельная справка о вакцинации может помочь избежать противоковидных ограничений, а может привести в судебный зал или под аппарат искусственной вентиляции легких", – отметили в Минздраве.

Видео дня

В ведомстве также сообщили, что 94,2% украинцев, попавших в больницы с коронавирусом в течение 11-17 октября, были не вакцинированными. Речь идет о 25 893 лицах, которые не получили ни одной дозы прививки. Всего было госпитализировано 27 488 пациентов.

При этом, как добавили в Минздраве, по состоянию на 18 октября как минимум одной дозой антиковидной вакцины прививались 8 065 760 человек, двумя дозами – 6 573 564 человека.

"Человек с приобретенным сертификатом имеет высокие шансы попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. Это подрывает доверие к эффективности вакцины", – добавили в пресс-службе министерства.

Наказание за подделку паспортов вакцинации могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет, а в случае внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения – до 6 лет заключения.

Ответственность предусмотрена не только для тех, кто производит фальшивки, но и для тех, кто ими пользуется.

Минздрав предупредил украинцев с поддельными COVID-сертификатами

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2021 года в Украине было открыто 350 уголовных производств за подделку COVID-документов. Речь идет про ПЦР-тесты, международные свидетельства и сертификаты о вакцинации от коронавируса

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреКоронавирусМинистерство здравоохранения