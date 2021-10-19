Минздрав предупредил украинцев с поддельными COVID-сертификатами: есть шансы попасть в больницу и умереть

Фальсификация документов о прививке от коронавирусной болезни ставит под угрозу как жизнь и здоровье лиц, которые ими пользуются, так и жизни людей вокруг. Человек с поддельным COVID сертификатом имеет высокие шансы попасть в больницу и умереть от коронавируса, хотя все сочтут, что он вакцинирован.

Об этом предупредили на официальной Facebook-странице Министерства здравоохранения. Сообщение появилось во вторник, 19 октября. В ведомстве призвали украинцев, которые знают о случаях подделки документов о прививках, обращаться к правоохранителям или в контактный центр Минздрава.

"И помните, что поддельная справка о вакцинации может помочь избежать противоковидных ограничений, а может привести в судебный зал или под аппарат искусственной вентиляции легких", – отметили в Минздраве.

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В ведомстве также сообщили, что 94,2% украинцев, попавших в больницы с коронавирусом в течение 11-17 октября, были не вакцинированными. Речь идет о 25 893 лицах, которые не получили ни одной дозы прививки. Всего было госпитализировано 27 488 пациентов.

При этом, как добавили в Минздраве, по состоянию на 18 октября как минимум одной дозой антиковидной вакцины прививались 8 065 760 человек, двумя дозами – 6 573 564 человека.

"Человек с приобретенным сертификатом имеет высокие шансы попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. Это подрывает доверие к эффективности вакцины", – добавили в пресс-службе министерства.

Наказание за подделку паспортов вакцинации могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет, а в случае внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения – до 6 лет заключения.

Ответственность предусмотрена не только для тех, кто производит фальшивки, но и для тех, кто ими пользуется.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2021 года в Украине было открыто 350 уголовных производств за подделку COVID-документов. Речь идет про ПЦР-тесты, международные свидетельства и сертификаты о вакцинации от коронавируса