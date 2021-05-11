В Нью-Йорке людей собираются вакцинировать от COVID-19 в метро

Власти американского города Нью-Йорк организовала временные пункты вакцинации против коронавируса на железнодорожных и станциях метро. Их откроют уже на этой неделе.

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на губернатора города Эндрю Куомо. Прививки против COVID-19 людям будут делать одноразовой вакциной Johnson&Johnson.

"Вы все равно идете к станции метро, проходите мимо места вакцинации, она одноразовая – остановитесь, уделите несколько минут, вакцинируйтесь", – призвал чиновник.

Известно, что такие пункты прививок в Нью-Йорке будут открыты в разное время с 12 по 16 мая. Люди, которые прошли вакцинацию на железной дороге и в метро, смогут получить бесплатную семидневную карту MetroCard или два бесплатных билета в один конец по железной дороге.

По словам Куомо, темпы вакцинации замедляются как в Нью-Йорке, так и по всей стране, эта программа является пилотной, но впоследствии ее могут продлить. В частности, проект инициировали в рамках более широкой общенациональной кампании, которая предусматривает ряд творческих стимулов для вакцинации граждан. Например, в Нью-Джерси предлагают "рюмку и пиво" для жителей, которые получат первую дозу вакцины в мае и посетят пивоварни-участники проекта в штате. А мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что будет раздавать людям, которые проходят вакцинацию, бесплатные билеты на мероприятия и достопримечательности.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцину американской компании Moderna признали лучшим в мире препаратом для прививок от коронавируса.