В Нью-Йорке из-за вспышки Омикрона ужесточают ограничения даже для детей и призывают вакцинироваться

В Нью-Йорке ужесточают ограничения из-за вспышки штамма коронавируса Омикрон. Карантинные меры касаются даже детей.

Об этом сообщает la Repubblica. Количество заражений в Нью-Йорке возросло несмотря на то, что 80,5% жителей имеют хотя бы одну дозу вакцины, а 72% полностью иммунизированы.

Всего за неделю в городе было зарегистрировано более 100 тысяч новых случаев COVID-19, что на 13% больше чем неделей ранее. В связи с госпитализацией 184 детей тревога стала еще и педиатрической.

По этой причине с понедельника даже самые маленькие – от 5 лет и старше – могут находится в общественных местах только после вакцинации. Этот шаг застал врасплох многих туристов, прибывших в Нью-Йорк с детьми.

Видео дня

"Мы приехали из Пуэрто-Рико, и мы с женой сделали прививки. Но у Виктории, 9 лет, и Марсело, 5 лет, их нет. Мы должны были остаться на неделю. Но сейчас холодно, и мы, конечно, не можем позволить им есть на улице. Теперь мы просто хотим вернуться пораньше", – рассказал изданию турист Хосе Сантана.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио непреклонен, заявляя, что "единственная защита – это вакцина".

С понедельника он также ввел обязательную вакцинацию для сотрудников частных компаний. Эта мера, первая в своем роде в США, обязывает любой бизнес с минимум двумя сотрудниками запрашивать у них подтверждение хотя бы одной дозы вакцины. Те, кто не подчиняется, рискуют получить штраф в размере 1000 долларов.

В связи с этим компания Apple без предупреждения закрыла 11 городских магазинов. В соответствии с практикой, уже проверенной в 2020 году, покупатели могут размещать заказы онлайн и забирать их у дверей магазина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире за последние сутки зафиксированы рекордные 1,2 млн случаев коронавируса. Это максимальный показатель за все время пандемии.