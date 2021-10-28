В Моршине появился первый госпитализированный с COVID-19: женщина не была вакцинирована

В Моршине Львовской области, где прошло массовая вакцинация местного населения, первая женщина попала в больницу с подтвержденным диагнозом COVID-19. Как оказалось, она оказалась в немногочисленном ряду тех горожан, кто не был привит препаратом против коронавируса.

Об этом сообщило издание Суспильне. Всего в городе зафиксировано 27 случаев заболевания COVID-19, 26 из них не нуждаются в стационарном лечении и находятся дома.

Врачи утверждают, что пожилая женщина находится в стабильном состоянии, но призывают горожан относиться серьезно к опасности заболевания. Поэтому призывают всех, кто еще не прошел вакцинацию, обязательно привиться.

Городской голова Моршина Руслан Ильницкий сказал, что массовая вакцинация позитивно сказалась не только на коллективном здоровье населения, но и существенно улучшило экономические перспективы.

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"Бюджет, поскольку Моршин курортный город, ориентированный на курортную деятельность. До вакцинации бюджет выполнялся на 50%. Сейчас тоже не Бог весть как, но все-таки 87% нам позволило преодолеть те кризисные явления, которые уже были и сейчас в санатории есть людей достаточно много", – указал мэр.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Моршине с населением в 6 000 человек вакцинировали 2/3 городских жителей. Таким образом Минздрав запустил тестовый проект о формировании коллективного иммунитета.