В Moderna рассказали, чем грозит заражение штаммами Дельта и Омикрон одновременно

Новый супервариант коронавируса может быть создан, если штаммы Омикрон и Дельта заразят кого-то одновременно. Такое возможно в крайне редких случаях.

Как пишет Daily Mail, об этом заявил главный врач производителя вакцин Moderna доктор Пол Бертон. По его словам, если два штамма заразят одну и ту же клетку, они могут обменяться ДНК и объединиться, чтобы создать новую версию вируса.

Бертон предупредил, что большое количество случаев заболевания Дельтой и Омикроном, циркулирующих в настоящее время в Великобритании, делают такое объединение более вероятным.

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Исследователи отмечают, что в науке это называется "событием рекомбинации". Оно требует очень специфических условий и совпадения в основном неконтролируемых событий.

На сегодняшний день зарегистрировано три варианта вируса, вызванные слиянием двух других. Но ни один из них не привел к большей вспышке или появлению более опасной версии вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм коронавируса Омикрон становится доминирующим в Лондоне. На него приходится каждый второй случай заражения в городе.

Также зафиксировано рекордное количество заболеваний с января – до 537 случаев на 100 тысяч населения.