В мире циркулируют четыре варианта Омикрона: что о них известно

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в настоящее время существует четыре варианта штамма коронавируса Омикрон. С момента появления в конце 2021 года он развился в несколько линий.

Как пишет Мirror, в том, что штамм претерпевает изменения, нет ничего уникального. Издание напомнило, что вариант коронавируса Дельта развился в более чем 200 подвариантов.

"Большинство штаммов очень похожи на оригинал, поэтому такие мутации не вызывают никаких дополнительных опасений", – сказано в статье.

Первая известная версия Омикрон получила название B.1.1.529. После ее появления ВОЗ заявила об озабоченности и призвала медиков внимательно следить за тем, как штамм будет вести себя в организме пациентов.

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Затем он превратился в два подштамма, и BA.1 стал легко передаваться и распространился в 171 стране.

Неизвестно, где впервые появился BA.2, однако с середины ноября 40 стран заявили о более чем более 8000 случаев этого подштамма. Первые случаи были зафиксированы на Филиппинах, а большинство заражений этим видом были выявлены в Дании. Также этот вариант был зафиксирован в Индии, Швеции, Сингапуре.

Со временем в Дании этот штамм коронавируса составил около половины всех известных случаев заражения Омикроном. При этом медики отметили, что он не агрессивен и не представляет повышенного риска госпитализации.

Кроме того, существует подштамм BA.3, показатели которого низкие.

Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA) заявило, что появление новых мутаций не является неожиданным.

Доктор Мира Чанд, директор по чрезвычайным ситуациям с COVID-19 в UKHSA, сказала: "Природа вирусов – развиваться и мутировать, поэтому следует ожидать, что мы будем продолжать наблюдать появление новых вариантов по мере развития пандемии".

"Пока недостаточно доказательств, чтобы определить, вызывает ли BA.2 более тяжелое заболевание, чем Omicron BA.1, но данные ограничены, и UKHSA продолжает расследование", – добавила она.

В заявлении UKHSA говорится: "Как обычно, для любых новых расследуемых вариантов UKHSA проводит лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы лучше понять характеристики этого варианта".

Как сообщал OBOZREVATEL, израильский врач оценил эффективность вакцин от штамма Омикрон.