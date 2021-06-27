В мире сделали 2,8 млрд прививок от коронавируса: какие страны в лидерах

По состоянию на 26 июня полной вакцинацией от коронавируса охвачено 18,9% населения планеты, а прививки получили около 2,8 миллиардов человек. При этом доступ к вакцинам для граждан различных стран мира неравномерен.

Как пишет Вloomberg, самый высокий уровень вакцинации от коронавируса обеспечили страны и регионы с высокими доходами. Там прививки проводят в 30 раз быстрее, чем в бедных странах.

Среди стран мира по уровню вакцинации лидирует Израиль, где к февралю уже было привито более 84% людей в возрасте 70 лет и старше. По состоянию на 26 июня в ОАЭ вакцинацией охвачено 70,1% населения, в Бахрейне - 67,7%, в Чили - 58,1% населения, в Великобритании - 57,7%, в США - 50,3% населения, в Канаде - 46,2%, в Китае - 40,8%.

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В странах Европы уровень вакцинации составляет в среднем 40%. В Украине же по данным издания прививками охвачено 3,6% населения.

В то же время страны с низким уровнем доходов населения демонстрируют низкий уровень доступа к вакцинам от COVID-19. Так, например, в Алжире провакцинировано 0,1% населения, в Папуа-Новой Гвинее - 0,2% населения, в ДР Конго - менее 0,1% граждан страны.

Правительствами стран мира обеспечено наличие доступных для проведения препаратов в зависимости от экономических возможностей и логистики. Так, по состоянию на 26 июня мировым лидером по имеющимся вакцинам в стране являются Сейшельские острова, где обеспечено количесство препаратов для вакцинации, достаточное для прививки 71,7% населения, в ОАЭ имеются вакцины для прививки 70% населения, в Бахрейне - 67,7% населения.

В Украине по данным издания имеющегося количества вакцин хватит для проведения прививок 3,6% населения.

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи прогнозирует, что для возвращения к нормальной жизни в США нужно провакцинировать от 70% до 85% населения. Последний показатель вакцинации в США составлял в среднем 748 399 доз в день: при таких темпах для американцев понадобится еще 7 месяцев, чтобы провакцинировать 75% населения.

Между тем уровень заболеваемости коронавирусной болезнью в мире не уменьшается. По состоянию на субботу, 26 июня, коронавирус обнаружен более чем 181, 2 млн человек.

За минувший день обнаружили 409 728 новых инфицированных, болезнь унесла жизни еще 8729 человек. Всего за время эпидемии от болезни умерло более 3,9 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за время пандемии официально подтверждено 2 233 996 случаев коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки, 26 июня, выявлено 450 новых случаев инфицирования. Среди заболевших 28 детей и 6 медработников.