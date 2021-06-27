Хроника коронавируса на 27 июня: Украина оказалась на втором месте по числу смертей за сутки

По состоянию на воскресенье, 27 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 181,5 млн человек. За минувший день выявили 365 746 новых инфицированных, умерли еще 7 389. Всего от болезни скончались более 3,9 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 166 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (64,1 тыс.), Индии (49,8 тыс.), Колумбии (33,5 тыс.) и России (21,6 тыс.).

Отметим, что в Европе за прошедшие сутки болезнь унесла 806 жизней. Среди всех европейских стран Украина заняла второе место по количеству смертей за день – 35 (данные за пятницу, 25 июня).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 233 546 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 269 граждан, а 2 161 972 вылечились.

Правительство Украины утвердило рекомендации Совета национальной безопасности и обороны по противодействию штамму коронавируса Дельта. Эти правила начнут действовать уже со 2 июля .

В новом совместном исследовании ученые со всего мира пришли к выводу, что эпидемия коронавируса могла произойти около 20 тыс. лет назад в Восточной Азии. Об этом свидетельствуют изменения, которые она оставила в генах местных жителей.

В ВОЗ отметили, что вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител в организме . Это не принесет никакого вреда.

В России смертность от COVID-19 за прошедшую неделю увеличилась на 21,3% , а уровень заболеваемости – более чем на 30%. Более 47% всех новых случаев зарегистрировали в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге.

В Исландии, где накануне отменили все карантинные ограничения, около 87% жителей получили по крайней мере одну дозу вакцины, почти 60% полностью вакцинированы.

В ВОЗ допустили, что распространение нового штамма Дельта плюс может привести к новому локдауну . Нужно приложить немедленные усилия для остановки распространения вируса.

В Нидерландах снова ослабили карантин . Теперь в ресторанах, театрах, кинотеатрах и музыкальных учреждениях нет ограничений по количеству гостей.

В Китае создали анимационный мультфильм, содержащий рекламу вакцинации против коронавируса. В нем наглядно объясняется механизм действия вакцины.