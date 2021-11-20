В Минздраве рассказали, что такое постковидный синдром и как быстрее восстановиться после болезни

Даже те, кто перенес коронавирусную инфекцию легко, могут долго испытывать ряд проблем со здоровьем или иными словами постковидный синдром. Для более быстрого восстановления после болезни следует соблюдать ряд рекомендаций, направленных на общее оздоровление.

Как объяснили в Министерстве здравоохранения Украины, восстановление после COVID-19 у человека может занять определенное время. Специалисты отметили, что предугадать, как будет вести себя организм после коронавируса даже условно здорового человека – невозможно.

В Минздраве доьавили, что постковидный синдром длится от пяти до 12 недель. Однако в некоторых случаях восстановление после перенесенной инфекции может занять более длительный период.

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"Согласно выводам британских ученых, каждый пятый пациент перенесший коронавирус, испытывает постковидный синдром на протяжении пяти недель, а каждый десятый человек – двенадцать недель", – объяснили в ведомстве.

Они же уточнили, что говорить о постковидном синдроме можно тогда, когда поставить тот или иной диагноз человеку сложно. А его главными клиническими проявлениями выступают: слабость, длительный кашель, отдышка, потеря вкуса и нюха, тревожность, депрессия, головные боли, нарушение сна, выпадение волос, расстройство эндокринной системы.

"На сегодняшний момент нет исчерпывающего списка таких симптомов. Этот список расширяется и изменяется постоянно", – сказали в Минздраве.

Там же дали ряд рекомендаций, как быстрее прийти в норму после перенесенного заболевания.

В первую очередь, специалисты призвали помнить, что нет унифицированного метода восстановления после COVID-19. Так же, как не существует "волшебных" таблеток или инструкций. Однако есть ряд простых правил, которые помогут быстрее прийти в себя после вирусной инфекции.

Так, человеку переболевшему коронавирусом необходимо: придерживаться режима сна, сбалансированной диеты, гулять на свежем воздухе, быть физически активным, выполнять упражнения для тренировки мозга и когнитивных функций.

Кроме того, специалисты призвали не умалчивать о возникшем том или ином дискомфорте, проблемах со здоровьем, а рассказать об этом семейному врачу. Тем же, кто имеет в своем анамнезе хронические заболевания, медики рекомендовали уделить большее внимание их контролю в постковидный период.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалист заявил, что коронавирус стал агрессивнее и тяжелой формой заболевания страдают молодые люди и дети.